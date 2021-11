Csődbe viszi a kereskedőket a zöldigazolvány

Sepsiszentgyörgy belvárosa délutánonként szinte kihalt, nagyon kevés embert látni az utcán. Délelőttönként még van valamennyi jövés-menés, de ez sem a szokásos hétköznapi nyüzsgés. Talán mert az sincs, ahova betérni: október 25-étől az élemiszerbolton és a patikán kívül mindenütt csak a QR-kódos zöldigazolvánnyal fogadhatják az ügyfeleket. És mivel a beoltott lakosság arányát tekintve Háromszék országszinten a sereghajtókhoz tartozik – naprakész nyilvántartás erről nem kerül nyilvánosságra, de a legutóbbi (múlt heti) adatok szerint 27–28 százalékon állunk Suceava megyével ,,versenyben” az utolsó helyezésért –, az üzleteknek is ennyi vevőjük marad. Akárkit kérdeztünk, ömlött a panasz.

A Sugás Áruház egyik bejáratát lezárták, a másik előtt két biztonsági őr ellenőrzi a belépőket. Mögöttük, az üvegajtón több részlegnek is ki van ragasztva a telefonszáma: csak hívni kell őket, és lehozzák az árut azoknak, akiket nem engednek be. De így is vannak napok, amikor semmit nem tudnak eladni, pedig a vállalkozást fenn kell tartani, a munkabért és az üzlet fenntartási költségeit elő kell teremteni. És jó lenne még friss árut is hozni decemberre – ha lenne, miből. Most a 13. fizetés is álomnak tűnik: a legtöbben azzal is beérnék, ha adósság nélkül zárhatnák az évet.

A könyvesboltban mintegy 50 százalékos a visszaesés a járvány első évéhez képest (ami szintén hátralépés volt a járvány előtti korszakhoz mérve), de a háztartási gépeknél már 80 felé jár: ott még a fekete péntek sem tudta növelni az eladásokat. Vasárnap estig nyitva tartottak, és egyetlen lejnyi bevételt sem könyvelhettek el. A ruhaárusokat például eleve nagyon megviselte a járvány: ha nincs rendezvény, esküvő, ballagás, osztálytalálkozó, céges összejövetel, nem kell új öltözet, ha nincs óvoda, iskola, a gyermekruha sem kopik úgy. Még a babazsúrok is nagyon megritkultak, mondják a játékrészlegen, hoznák az új árut, de nincs hova (mert nem ürülnek a polcok) és nincs miből (mert a kassza viszont üres). A cipőüzletben hárman is forgolódnak egyetlen vásárló körül: ezen a részlegen ilyenkor szokott lenni az őszi-téli csúcsszezon, de most nem fogy a készlet, pedig igazán bőséges a választék, árban és stílusban is. Az üzletvezető elmondja, hogy a tavalyi rossz évnél is sokkal rosszabb az idei, és ha nem oldják fel a zöldigazolványhoz kötött tilalmat, sokan csődbe fognak menni. A megkérdezettek mind abban reménykednek, hogy a kormány megérti, hogy így csak a gazdaságot, a vállalkozókat teszi tönkre, és november 22-étől (akkor jár le a 30 nap) nem hosszabbítja meg a zöldigazolványra vonatkozó rendelkezést. Mert ha a decemberi nagy bevásárlás is elmarad, azt az állami költségvetés is megérzi. Ugyancsak egybehangzóan kérdezik, hogy miért nem lehetett egyszerűen a tavalyi szabályokkal folytatni: a maszkviselést, távolságtartást, kézfertőtlenítést már mindenki megszokta.

Az utcáról nyíló kis boltokban sem jobb a helyzet: habár oda bátrabban nyitnak be a járókelők, sokan ki is fordulnak, ahogy a zöldigazolványt kérik tőlük, és vannak, akik ki akarják cselezni az ellenőrzést, például épp telefonálnak, és közben nézelődnek. Mi szeretnénk őket is kiszolgálni – mondja egy eladó –, de nem merünk kockáztatni, járnak az ellenőrök, civil öltözetben is, és ilyen forgalom mellett nem bírunk el egy több ezer lejes bírságot.

Arról, hogy a nagyobb beoltottság hozná a nagyobb forgalmat, nincsenek meggyőződve: a kereskedelemben is alacsony az oltási hajlandóság. Kérdés nélkül is közlik többen, hogy erre senkit nem lehet kötelezni; egyikük kiselőadást tart az oltás hátrányairól, és kijelenti, hogy az állásától is hamarabb megválna, minthogy beoltassa magát. A másik oldal sem sokkal boldogabb: van, aki azért aggódik, hogy alkalmazott nélkül marad, ha kötelező lesz a munkahelyen is a zöldigazolvány, és olyan is, akit az bánt, hogy a három oltás után is odaint neki a rendőr, hogy húzza feljebb a maszkot, noha egyedül ül a pultnál, mert nincs az üzletben senki. De akárhogy is vélekednek a témáról, az már egyértelmű, hogy a zöldigazolvány bevezetése nemigen lendített az oltási hajlandóságon: az utóbbi három hét alatt megyeszinten 6542-vel nőtt a beoltottak száma, kevesebb mint 300-zal naponta. Ha ez a tempó és ez a szabályozás marad, a kereskedők csődje elkerülhetetlennek látszik.