Az elmúlt két évhez hasonlóan az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági tagozata, a Minta háromszéki szervezete idén is megszervezi a Segíts, hogy segíthessünk elnevezésű programját. Ahogy korábban is, a kezdeményezéssel a rászoruló családoknak szeretnének segítséget nyújtani, adományokkal, hasznos ajándékokkal szebbé varázsolni a karácsonyt. A gyűjtés idén kétirányú lesz, egyrészt adományokat várnak, másrészt a véradásból befolyó támogatást használják fel a családok megsegítésére.

A kezdeményezés részleteit tegnap ismertette Györgybíró Kinga, a Minta szeptemberben megválasztott megyei elnöke, Benkő Norbert sepsiszéki elnök, valamint a párt részéről Kádár Imola, a megyeszékhelyi szervezet vezetője, önkormányzati képviselő és Kolcza István, az alakulat országos alelnöke, a városi képviselő-testület tagja. Györgybíró Kinga szerint a kezdeményezéssel az is a céljuk, hogy a mai rohanó világban ráirányítsák a figyelmet a rászorulókra, nehéz körülmények között élőkre, és ha lehetséges, legalább az ünnepet tegyék szebbé számukra. A tervek szerint 10–15 családot keresnének meg, még nem dőlt el kiket, más civil szervezetek segítségét is kérik, hogy megtalálják azokat, akiknek a legnagyobb segítség lenne az adományokból összeállított ajándékcsomag. A főképp tárgyi adományokat, ahogy az előző két alkalommal is, az EMNP Bánki Donát utcai székházába várják. A kezdeményezés ugyanakkor idén kétirányú, ugyanis az adományok eljuttatása mellett a Minta tagjai véradáson is részt vesznek, és a vérközpont által biztosított 73 lejes élelmiszerjegyekre tartós ennivalót vásárolnak, amit szintén a rászorulóknak szánnak. Kádár Imola és Kolcza István elmondta: elsősorban ruhaneműt, lábbelit, játékokat várnak, de a tartós élelmiszer is fontos. Ezeket december 15-ig kérik eljuttatni székhelyükre, mivel szeretnék, ha már karácsony előtt ki tudnák osztani, és a járvány hozta megszorítások közepette az előkészületek is több időt vesznek fel. Akik pénzzel járulnának hozzá, azok megtehetik a Mikó Imre Egyesület folyószámláján (Asociatia Mikó Imre – RO71OTPV300000412835RO01) befizetett adományokkal. A maguk részéről már megtették az első felajánlást, mindketten lemondtak adományozásra novemberi tanácsosi juttatásukról, ami 500–500 lejt jelent. A véradás kapcsán elmondták: az ifjúsági szervezet tagjai hamarosan felkeresik a vérközpontot, de a kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, felajánlva a véradás ellenében kapott élelmiszerjegyet a fent említett célra.

Kádár Imola és Kolcza István továbbá kitértek arra is, hogy az előző két évben a csomagok mellett karácsonyfával is meglepték a mélyszegénységben élő családokat (első évben öthöz, míg tavaly tízhez jutottak el), akiknek komoly erőfeszítésbe került volna még egy fenyőfa beszerzése is, ajándékokról nem is beszélve. Idén is szeretnék ezt megismételni, illetve bővítenék a megsegítendők körét, idős rászorulókat is felkeresnek. Nem az a céljuk, hogy sok rászorulót felkeressenek, hanem hogy akikhez eljutnak, azoknak valóban megszépítsék a karácsonyát. Az akcióval ugyanakkor remélik, hogy másokra is ösztönzően hatnak.