Mi az, amit minden építkezőnek tudnia kell a kenderszigetelésről? /X/

Idén sem veszített népszerűségéből a márványminta, ami valljuk be, teljesen érthető. Nem túl hivalkodó, nem giccses, mégis eleganciát és luxust sugároz. Ha nem is tudsz valódi márványt vásárolni, márványmintás lapokkal ugyanazt a hatást tudod elérni, de akár fóliát is használhatsz, ha még költséghatékonyabb szeretnél lenni. Ha pedig bútorokban gondolkodsz, azokkal is könnyedén elegáns környezetet teremthetsz.