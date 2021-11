Letisztult és elegáns, ilyen a márvány /X/

Idén sem veszített népszerűségéből a márványminta, ami valljuk be, teljesen érthető. Nem túl hivalkodó, nem giccses, mégis eleganciát és luxust sugároz. Ha nem is tudsz valódi márványt vásárolni, márványmintás lapokkal ugyanazt a hatást tudod elérni, de akár fóliát is használhatsz, ha még költséghatékonyabb szeretnél lenni. Ha pedig bútorokban gondolkodsz, azokkal is könnyedén elegáns környezetet teremthetsz.

A DODO csapata összegyűjtötte neked, hogy melyik helyiségekben miként tudod ezt a mintát a legjobban és legtrendibben alkalmazni.

Márvány a nappaliban

A nappali minden otthon központi helyisége, ahol a család és a vendégek is összegyűlnek. Mivel ez a legforgalmasabb része a lakásnak és ez van leginkább a szem előtt, így nagyon fontos, hogy számunkra fontos értékrendet közvetítsen és strapabíró darabok kerüljenek ide.

A márványminta megjelenhet padlóburkolatként, a TV mögötti falpanelen, vagy akár a kandallód díszítésére is használhatod. Mivel a márványminta ma már rengeteg színben kapható, ezért könnyen beillesztheted egy már berendezett helységbe is és csak a te ízlésed és fantáziád szab határt, hogy hogyan használod.

Konyha és márvány

A konyhában nagyon hálás a márvány alkalmazása. Mivel felülete sima, kemény, ezért könnyen tisztítható, és ahogy már említettük, strapabíró is, márpedig a konyhai műveletekkel szemben kell is az ellenállóság. Általában a konyhapultok, konyhaszigetek felületét burkolják vele, de a konyhai hátfal borítására is alkalmas.

A halványabb mintázat az otthonos légkört teremti meg, míg az erőteljesebb, kontúrosabb mintázat a szállodai hangulatot és luxust idézi.

Elegancia a fürdőszobában

A fürdő padlózata, fala és a mosdó is lehet márvány mintázatú, ebben a helyiségben egyébként is kifejezetten népszerűnek számít. Ha minden fürdőszobai területnek ilyen megjelenést szeretnél, akkor érdemes inkább a visszafogott mintázatokból választanod, hogy az extravagancia ne csapjon át giccsbe. Ráadásul ilyen nagy mennyiségben használva még optikailag is növelheted a teret.

Ha az egyszínű márványminta unalmas neked, kombinálhatsz két különböző típust is, vagy egy márványt egy másik színnel. Különösen hatásos párosítás a márvány-arany, márvány-ezüst vagy a márvány-rosé.

Márvány bútorok

A márványminta nem csak a különböző felületeken mutat jól. Ha nem szeretnél lemondani erről az eleganciáról, de felújítást sem tervezel, egy-két jól megválasztott bútorral becsempészheted a már meglévő enteriőrbe.

A DODO webáruház étkezőasztalai garantáltan otthonodba varázsolják a klasszikus eleganciát, de dohányzóasztalok is vannak a kínálatban.

Hogyan tisztíthatod a felületet?

Egyik nagy előnye, hogy kevésbé látszik meg rajta a szennyeződés. Továbbá a sík felület miatt csak egy megfelelő tisztítószerre és puha törlőrongyra van szükséged a tisztításához. A legideálisabb a savmentes szanitertisztító, vagy az is elég, ha a vegyszermentes kulcsszót megjegyzed.

Erős fertőtlenítőkkel NE kezeld a márványt, mert matt lesz a felülete, és a durva, dörzsis anyagokat is kerüld, mert megkarcolódik. Ezeket a praktikákat betartva sokáig gyönyörködhetsz a stílusos elenganciájában. (X)