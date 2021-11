Jegyeket a városi kulturális szervezőirodában lehet vásárolni (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám), amely hétfőtől csütörtökig 9 és 16, pénteken 9 és 15 óra között tart nyitva. Telefon: 0267 312 104). A teljes árú jegy 30 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej. A rendezvényen való részvétel a koncert időpontjában érvényben lévő egészségügyi előírásoknak megfelelően zajlik, a helyek száma korlátozott. A belépéshez kötelező a védettségi igazolvány felmutatása. Szervezők: Kónya Ádám Művelődési Ház, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala.

CSELLÓEST. Pénteken 19 órától rendkívüli zenei estre kerül sor az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya Ház, Olt utca 6. szám).

Fellép a PlaCello együttes: Mircea Marian, Bokor Ella, Răzvan Suma és Ștefan Cazacu csellista. A PlaCello együttes kiemelkedő tehetségű fiatal romániai csellóművészekből áll. Műsoruk témáját Răzvan Suma szolgáltatta: világhírű zeneszerzők operáinak nyitányai négy csellóra átdolgozva. Műsoron: M. A. Charpentier – Te Deum (Mladen Spasinovici átírása), G. F. Händel – Rinaldo (Mladen Spasinovici átírása), W. A. Mozart – Varázsfuvola (Baise Dejardin átírása), P. I. Csajkovszkij – Hattyúk tava (Mladen Spasinovici átírása), W. A. Mozart – Figaro házassága (Douglas B. Moore átírása), G. Verdi – A végzet hatalma (Baise Dejardin átírása), G. Rossini – A tolvaj szarka (Mladen Spasinovici átírása), G. Rossini – A sevillai borbély (Douglas B. Moore átírása). Szervezők: Árkosi Kulturális Központ és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A koncert a hatályban lévő járványvédelmi előírásoknak megfelelően zajlik. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 30 lej.

Színház

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban november 20-án, szombaton 19 órától a Lift című produkciót játssza. Koreográfus: Fehér Ferenc. Jegyek kaphatóak a központi jegyirodában és a www.biletmaster.ro honlapon. Hely­foglalás a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonon.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Miután betegség miatt két alkalommal is kénytelenek voltak elhalasztani Örkény István Tóték című darabjának bemutatóját, a premier új időpontját november 21-én, vasárnap 17.30-tól tűzték ki a Tamási Áron Színház nagytermében. Rendező: Bocsárdi László. A főbb szerepekben Mátray Lászlót, Kónya-Ütő Bencét, D. Albu Annamáriát, Vass Zsuzsannát, Erdei Gábort, Nemes Leventét és Beczásy Áront láthatja a közönség. A bemutatót követően november 23-án, 24-én és 30-án lesz újra műsoron a Tóték a színház nagytermében.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 16.15-től Hibás Ron (magyarul beszélő), 16.15-től A farkas és az oroszlán (románul beszélő); 18.15-től Dűne (román felirattal), 18.15-től Örökkévalók (románul beszélő).

A KOVÁSZNAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN ma 18 órától a Még egy kört mindenkinek című dán filmdrámát vetítik magyar és román felirattal. Helyfoglalás, további információ a 0744 364 250-es telefonon. Jegyár: 10 lej. 12 év feletti nézők kizárólag védettségi igazolás (uniós zöldigazolvány) felmutatásával vehetnek részt a filmvetítésen..

Online irodalmi verseny

Az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület idén kénytelen online megtartani irodalmi versenyét. Az alkotóverseny hívó szava: Erdély. Az irodalmi alkotás (függetlenül a műfajtól) terjedelme legtöbb 5 oldal lehet (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz). Leadási határidő: november 20. Elküldhetők Czilli Aranka tanárnő e-mail-címére: czilliaranka@yahoo.com. A prózamondó verseny egyik szövegének kötelezően Ignácz Rózsától kell lennie, a másiknak szabadon választott erdélyi magyar írótól. Hívó szó: Csángó. Ajánlott Ignácz-könyv: Született Moldovában. A tervezett moldvai kirándulás elmarad. Eredményhirdetés: november 27., díjátadás, koszorúzás a vakáció első napjaiban. A szakzsűri tagjai: Egyed Emese, Tapodi Zsuzsa, Zorkóczi Zenóbia, Barti Lehel.

Hitvilág

A KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA búcsúját november 21-én, vasárnap a 11 és a 18 órától kezdődő szentmisén ünneplik. Az eseményre háromnapos lelkigyakorlattal készülnek, melynek keretében a szentmisék ma, pénteken és szombaton 18 órakor kezdődnek, elmélkedést tart Szénégető István marosvásárhely-remeteszegi plébános. S Ma 17 órától a Pro Vita Hominis Társaság tagjai vezetik a szentségimádást. S A plébániai foglalkozások a megszokott program szerint folytatódnak. Naponta 16 órára várják a gyermekeket: kedden az óvodásokat, előkészítősöket, I. és II. osztályosokat; szerdán a III. osztályosokat (elsőáldozók); csütörtökön a IV–VII. osztályosokat, pénteken 16.30-ra minden énekelni szerető gyermeket a gyerekkórusba, vasárnap este a szentmise után pedig az ifjúságot (rejtvények a kihelyezett dobozban + matrica!).

A SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIÁN megjelent a novemberi ingyenes Egyházi tudósító, igényelni lehet az újságárustól, Jakabos Jutka nénitől.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Albisban, Dálnokban és Maksán ma 8.30–15.30-ig; Sepsiszentgyörgyön ma 10–13 óráig a Stadion környékén: a Sajtó utcában (1-es, 2-es, 3-as th.), a Múzsák sétányon (12/A, B, C; 4-es th.), a Bertis üzletnél és vendéglőnél, valamint a Váradi József Általános Iskolában szünetel az áramszolgáltatás.

FALEVÉLGYŰJTÉS. A Tega Rt.-hez sok jelzés érkezett ara vonatkozóan, hogy a nagy mennyiségű falevél begyűjtését miként lehetne megoldani. A köztisztasági vállalat felhívja a figyelmet, hogy mindenképp elszállítják ezt a típusú hulladékot átlátszó zsákokban (de nem a Tega által szelektív hulladék számára osztottakban). Nem jelent prob­lémát, ha a zsák színes. Mivel a tömbházak körüli hulladékgyűjtők mellé sok, magánházakból érkező levélhulladékot tettek le zsákokban, a Tega arra is felhívja a figyelmet, hogy ezeket az Energia utcában található hulladékudvarban ingyenesen is le lehet adni, bármilyen mennyiségben.

KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS. A járványügyi szabályozások értelmében a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárba 12 év feletti olvasók kizárólag védettségi igazolással léphetnek be. Ennek hiányában az olvasók telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Az előkészített olvasnivalókat és a visszavitt könyveket a könyvtár munkatársai előzetesen rögzített időpontban, a székhely hátsó bejárata előtti téren adják/veszik át. A telefonos igényléseket kedden 9 és 19, szerdától péntekig 9 és 17, szombaton 9 és 13 óra között fogadják. Telefon: 0267 312 133, e-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, katalógus: online.kmkt.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.