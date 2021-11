Októberben a görögországi Giannitsa adott otthont a 2021-es motokrossz Balkán-bajnokság ötödik és egyben utolsó fordulójának, ám egy halálos kimenetű baleset miatt törölték a viadalt, így a sorozat illetékesei mindössze négy versenyhétvége összesítésével hirdettek eredményt a 2021-es szezonra. A sorozatban két háromszéki motokrosszos is érdekelt volt: az MX2-es géposztályban a Bukaresti Steauának versenyző sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián, az MX2 Junior kategóriában pedig az ugyancsak fővárosi Top Cross TCS Racing Teamnek motorozó ozsdolai Ördög Zoltán.

Tompa Krisztián a négy lezajlott versenyből csak háromban tudott pontozni – győzelem itthon, Törökországban és Szerbiában –, de ez is elég volt, hogy bezsebelje harmadik Balkán-bajnoki címét. 21 esztendős motorosunk korábban 2010-ben a 65, 2013-ban a 85 cm3-es géposztályban volt a küzdelemsorozat legjobbja, most pedig a felnőttek között is győzedelmeskedett. „A Balkán-bajnokság összes futamát megnyertem, amelyen rajthoz álltam, és nagyon örvendek ennek az eredménynek. Jó versenyeket futottunk, erős volt a mezőny, és meg kellett harcolni ezért a címért” – nyilatkozta érdeklődésünkre Tompa, aki az MX2-es géposztályban idén a román bajnokságot is megnyerte.

A 15 esztendős Ördög Zoltán ötödik lett MX2 Juniorban, s mivel a Balkán-bajnokságban az MX2-es géposztállyal egyszerre versenyeztek, így ebben a kategóriában is pontozott, s végül a hetedik helyen zárt. „Elégedett vagyok az eredménnyel, még úgy is, hogy Zoltán a mezőny legkisebb motorjával teljesítette az idényt. Van még mit tanulni, de roppant sokat fejlődött ebben a szezonban, és ennek örvendek a legjobban” – jelentette ki határozottan Ördög István, a felső-háromszéki versenyző édesapja.

A 2021-es Balkán-bajnokság végeredménye: * MX2 Junior: 1. Viktor Nejcsev (bolgár) 141 pont, 2. Nyikolaj Malinov (bolgár) 125 pont, 3. Erős Koppány (romániai) 122 pont… 5. Ördög Zoltán 101 pont * MX2: 1. Tompa Krisztián 150 pont, 2. Viktor Nejcsev 131 pont, 3. Erős Koppány 110 pont… 7. Ördög Zoltán 88 pont.