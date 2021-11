A hírtelevíziók egybehangzó jelentése szerint tegnap eredménytelenül végződött a három párt elnökének egyeztetése, ezt követően pedig váratlanul elnapolták a pártok tárgyalóküldöttségeinek a közös kormányprogram véglegesítése érdekében tegnap délutánra összehívott találkozóját is.

Mivel a PSD és a PNL is igényt tart a miniszterelnöki posztra, megegyeztek abban, hogy a tisztséget felváltva töltik be, de nem sikerült még megállapodniuk, hogy melyik párt jelöltje legyen az első. A PSD tegnap úgy döntött, hogy Marcel Ciolacu pártelnököt jelöli a posztra, és Ciolacu azt is bejelentette, a másik két párttal való tárgyalásokon kérni fogják, hogy a rotációs kormány első miniszterelnöke a szociáldemokraták jelöltje legyen. Igényüket arra alapozzák, hogy a PSD nyerte meg a parlamenti választásokat. Ciolacu hozzátette, azt viszont továbbra sem hajlandó elfogadni, hogy a PNL részéről is a pártelnök legyen a miniszterelnök-jelölt. A PSD leszögezte: nem szavazhat bizalmat annak a Florin Cîțunak, akinek az előző kormányát októberben megbuktatta.

Cîțu úgy nyilatkozott: furcsának tartja a PSD kikötését, hiszen az októberben megszavazott bizalmatlansági indítvány nem az ő személye, hanem az általa vezetett kormány ellen irányult, ilyen alapon pedig a megbuktatott kabinet egyetlen tagja sem lehetne többé miniszter.

A PNL végrehajtó bizottsága kedd este döntött arról, hogy elfogadja a váltakozó kormányfők rotációs rendszerét, ha a PNL adhatja az első miniszterelnököt. Cîțu rámutatott: a PNL miniszterelnök-jelöltje a párt mindenkori elnöke, a PNL tárgyalóküldöttségének pedig – egyelőre – nincs felhatalmazása arra, hogy leendő koalíciós partnereivel más liberális kormányfőjelöltről tárgyaljon.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke egy televíziós interjúban úgy vélekedett: a kormány csak akkor fog jól működni, ha a koalíciós pártok elnökei vezetik a kormányt, ellenkező esetben nehézkesen születnek a döntések és feszültségek keletkeznek a hatalmi pólusok között.

A Hotnews.ro hírportál tudni véli, hogy a PNL vezetői meggyőzték Florin Cîțut, mondjon le a miniszterelnöki tisztségről Nicolae Ciucă ügyvivő védelmi miniszter javára, cserében a szenátus elnöki tisztségét kapná. Cîțu ellenben – ha már ő nem lehet miniszterelnök – Dan Vîlceanut szeretné a liberálisok részéről a tisztségre nevesíteni.

A hírportál szerint a PNL vezetői szerda este informális megbeszélést tartanak a patthelyzet feloldásának lehetőségéről Klaus Iohannis államfővel.