Nem késik a nyugdíj

Florin Cîțu. Fotó: Financial Intelligence

„Nincs szó erről. Nem lesz úgy, mint 2018 előtt, hogy január első napjaiban fizették ki a nyugdíjakat, nem. Most idejében kifizetésre kerülnek” – jelentette ki. A 8 százalékot meghaladó nyugdíjemelésről Florin Cîţu azt mondta, ez csak abban az esetben valósítható meg, ha fenn is tartható a gazdaság egyensúlyvesztése nélkül. Azt is leszögezte, nem léphetik túl az Európai Bizottság által megengedett költségvetési deficitet, így ha a nyugdíjemeléssel meghaladják ezt a szintet, akkor „máshonnan kell majd elvenni”.