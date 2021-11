Következő írásunk

Magyarország egy rendkívüli kihívásokkal teli időszakban töltötte be sikeresen az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának soros elnöki tisztségét, amelyet most átad Olaszországnak – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap Strasbourgban.