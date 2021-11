A háromszéki együttes elvesztette legutóbbi három mérkőzését, azonban hétfőn és kedden is méltó ellenfele volt a román bajnokság előző kiírásában aranyérmes csapatnak, ezt megelőzően pedig az Erste Liga-címvédő ellen nem sikerült borítani a papírformát. Pelle Torstensson legénysége emellett négy győzelemmel is rendelkezik, hiszen magabiztosan diadalmaskodott a Sapientia U23 és a Sportul Studențesc felett. A Bukaresti Steaua ebben az idényben eddig szintén hét mérkőzést játszott, ám a bajnokság három legerősebb alakulatával csapott össze, így nem meglepő, hogy csak egyszer nyert, hatszor pedig vereséget szenvedett. A hétvégi meccseken a házigazda teljes kerettel léphet jégre, ugyanis a hétfőn fejsérülést szenvedő kapus, László Arnold, valamint a néhány napot kihagyó orosz Vitalij Karamnov is bevethető lesz. Az Ágyúsok az eddigi hét mérkőzésen 66 gólt szereztek, míg a háromszéki hálóőrök 19 alkalommal nem tudták hárítani az ellenfelek lövéseit.

„Kevés időnk volt a pihenésre, de készen állunk az újabb mérkőzésekre. Úgy tűnik, hogy teljes játékoskerettel lépünk jégre a Steaua ellen, hiszen kapusunk, László Arnold és orosz irányítónk, Vitalij Karamnov is bevethető lesz. Úgy vélem, mindkét csapat azonos esélyekkel vág neki a mérkőzéseknek, egyáltalán nem akarunk senkit alábecsülni, azonban bizonyítani szeretnénk. A Steaua jó állománnyal rendelkezik, képes meglepetést okozni, hiszen két hete győzött a Brassói Corona vendégeként. Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű a szombati és a vasárnapi találkozó, biztos, hogy ellenfelünk is mindent megtesz a győzelem érdekében. Arra törekszünk, hogy mindkét mérkőzést behúzzuk, fiatal és jó keretünk van, szóval pozitívan állunk a soron következő kihívások elé” – mondta Kernászt Huba, a Háromszéki Ágyúsok alelnöke. (miska)