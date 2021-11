Négy kisdiák egy nagyvárosban

Előző írásunk

Erdővidék római katolikus többségű települése, az egykori Miklósvárszék székhelye, ahol valaha királyi tábla is működött, de nem is akármilyen, a szigorú ítélőszék ugyanis a tudós Benkő József akkoron köpeci kálvinista papot vegyes vallású fiatalok összeesketése miatt – ami akkor tiltott volt – előrehaladott kora ellenére „holtig tartó áristomra ítélte”. A protestantizmus terjedése idején időlegesen megszűnt a templomban a szentmise, az istenházára lakat került, és csak a katolikus restauráció után szólalt meg újra itt az orgona. A mindenkori földesúr, Kálnoky grófok, de a falucska lakóinak egy része is megmaradt az ősi vallásban. A restauráció atyja és támogatója Erdélyben Altorjai gróf Apor István (1638–1704) főgenerális volt.