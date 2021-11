Ül az udvaron, a kút mellett, szeret

itt üldögélni a jó melegben, előtte egy

hatalmas, cserefából készült kád, még

a délelőtt hozták fel a pincéből, bámul

ebbe a kádba, vagy kétszáz liternyi

víz is elférne benne, gondolja, hogyha

megtöltené a kútból a búvárpompával,

megvan százesztendős, még a nagyapjáé

volt, káposztát tettek el benne télen, nyáron

meg itt állt, a kút mellett, tele vízzel,

hogy szívják meg magukat a dongák,

hogy ne folyjon közöttük, ne eresszen,

most pedig itt van üresen, nem akarja

megtölteni már, csak bámul bele, az

aljába, mintha az időbe nézne, onnan

pedig az élete néz vissza rá, ahogy ül

háttal a fénynek, és testét kimelegítik a

napsugarak, lebeg, azt érzi, terjed benne

ez a jóérzés, melegség, a kád alján sötét

van, de elég jól kivehetők így is az egykori

finom erezetek, jobbra-balra futó vonalak,

csíkok, kiugró peremek a fenékdeszkák

összeillesztésénél, soha nem futott ki

közülük, belőlük a tartalom, nézi most

békésen üldögélve ezt a sötétet, mialatt,

ahogy mozdul, megmoccan, mocorog,

szivárog, múlik el, hagyja el, ami vele

volt, az övé volt, már csak egyre fogy,

elvész, egyenletesen, némán, iránymentes

áramlással eltűnik belőle, kifogy a világ.

Fekete Vince



Tompa Gábor válogatott versei (Székely Könyvtár. 94.),

Csíkszereda, 2021, Hargita Kiadóhivatal