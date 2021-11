Újra szigorít Magyarország

Magyarországon szombattól ismét kötelező lesz a maszk viselése zárt térben, így a bevásárolóközpontokban, a múzeumokban, a színházakban és a mozikban is. Az 500 főnél nagyobb rendezvényeket csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni. A hétfőn kezdődő oltási akcióhét keretében országszerte 101 oltóponton várják az embereket, akik részére 9,7 millió adag oltószer áll rendelkezésre – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón tegnap.

Matematikusok szerint a járvány negyedik hulláma november végén, december elején tetőzhet, és szakemberek szerint érdemi védettséget csak és kizárólag az oltás jelent – erősítette meg Gulyás Gergely.

Eddig azokban az országokban sikerült megfékezni a vírust, ahol beadták a harmadik oltást. Ezért is javasolja a kormány a megerősítő oltások beadását, amelyre a második oltást követő négy hónap után van lehetőség s ami erősen indokolt a hatodik hónap után.

Az oltatlanok nemcsak saját, hanem mások életét is veszélyeztetik, ezért péntek éjféltől zárt térben kötelező lesz a maszk hordása. A miniszter példaként említette a bevásárolóközpontokat, a múzeumokat, a mozikat és a színházakat.

Az 500 főnél nagyobb rendezvényeket ismét csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni.

Kötelezővé teszik a harmadik oltás felvételét az egészségügyben, és hamarosan az államigazgatásban is hasonló lépés következhet – hangoztatta Gulyás Gergely.

Az iskolákban az igazgatókra bízzák a maszkviselés elrendelését.

A jövő héten, november 22-én kezdődő országos oltási akcióhét keretében 101 kórházban várják az embereket reggel 7 és este 7 óra között.

Egyes megyékben az orvosi rendelőkben is lesz oltás. Gulyás Gergely szerint bőséges kapacitások állnak rendelkezésre, a Szputnyik vakcinát leszámítva minden oltószerből jelentős tartalékokkal rendelkezik az ország. Összesen 9,7 millió adag oltás áll rendelkezésre.

A kormány az energiaárakról is tárgyalt. A miniszter bejelentette, hogy a kormány kiterjeszti a rezsicsökkentést a kisvállalkozókra is, vagyis ők is ugyanannyiért kapják majd a gázt és a villanyáramot, mint a háztartások. Ebbe a körbe a tíz főnél kisebb cégek tartoznak, amelyeknek az éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszege nem haladja meg a négymilliárd forintot – részletezte a miniszter.