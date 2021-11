Lezárult az Erdélyi Magyar Néppárt megyei és széki szervezeteinek tisztújítási folyamata. Némi személyi változással, megerősödött szervezeti egységgel folytatják a munkát – hangzott el tegnap az alakulat sajtóértekezletén. A párt újraválasztott megyei elnöke Bálint József, és Kolcza István országos alelnök szerint sikerült feloldani a belső ellentéteket, újabb szervezeteket hoztak létre, illetve sok fiatalt is bevonzottak a Minta soraiba. Mindketten remélik, hogy hamarosan hivatalosan is megtörténhet a Magyar Polgári Párttal való fúzió is, de addig is Háromszéken már Erdélyi Magyar Szövetségként lépnek fel.