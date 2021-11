Itthon tartották a három pontot

Az első negyedórában a mezőnyben zajlott a küzdelem, bár a vendégek többet birtokolták a labdát, csak szögletekig jutottak, a helyzetek elmaradtak. A 30. percben aztán az Andrási Alexandru irányította együttes vezetéshez jutott, miután Csiszer Balázs betört a büntetőterületre, Marucza Csanád pedig csak szabálytalanul tudta megállítani a házigazdák játékosát. A megítélt tizenegyest a hosszú sérüléséből felépülő Fülöp István értékesítette, aki a bal alsóba küldte a labdát (1–0). A piros-fehér mezesek a 40. percben növelhették volna előnyüket, egy szöglet utáni kavarodásnál Kocsis Norbert közvetlen közelről próbálkozhatott, azonban lövését a védők a gólvonalról mentették. A vendégek csak a 41. percben hozták össze első helyzetüket, Alexandru Pop éles szögből csak az oldalhálót találta el.

A második félidőben is a Székelyudvarhelyi FC kezdeményezett többet, viszont a hazai védelem rendre hatástalanította a támadásokat, így az éllovas a 73. percig veszélytelenül játszott. Ekkor egyenlíthettek volna, Pop kapura tört, átverekedte magát a védőkön, ám Gedő Hunor bravúros védést mutatott be, lábbal hárította a csatár lehetőségét. A hátralevő időben Mihai Ianc együttese próbálta nyomást alatt tartani a hazai csapatot, miközben a sepsiszentgyörgyi labdarúgók ellentámadásokkal igyekeztek meglepni ellenfelüket. A ráadásban Simó Csongor távoli lövéssel igyekezett túljárni a háromszéki kapus eszén, aki magabiztosan védett. A székelyudvarhelyi gárda a vereség ellenére jobb gólkülönbségének köszönhetően megőrizte vezető helyét a rangsorban.

3. Liga, 5. csoport, 13. forduló: Sepsi OSK II.–Székelyudvarhelyi FC 1–0 (1–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Dorin Burloiu (Galac). Sepsi OSK II.: Gedő – Csiszer, Sütő, David, Veres (Ghinea, 90+4.), Fülöp (Grigore, 65.), Berde, Pál (Nistor, 88.), Toma (Incze, 88.), Becze, Kocsis (D. Rența, 65.). Edző: Andrási Alexandru. SZFC: Bodea – Marucza, Merdariu, Berkeczi, Simó, Savin, Vasile (Mateiciuc, 65.), Bobea (Lázár, 84.), Bálint, Stanciu (Covaciu, 60.), Pop. Edző: Mihai Ianc. Gólszerző: Fülöp (30. – tizenegyesből). Sárga lap: David (56.), illetve Simó (38.), Stanciu (44.), Marucza (78.), Berkeczi (87.), Savin (90+2.).

Kétszer egyenlítettek

Az első félórában a kézdivásárhelyi együttes birtokolta többet a labdát, több helyzetet kidolgozott, azonban a kék-fehér mezesek a befejezéseknél rendre rossz megoldásokat választottak. Răzvan Chițescu az első játékrészben egyértelműen csapata legjobbja volt, előbb Gáll Attila, Pakucs Norbert és Albu Norbert lövését hárította, majd amikor Antal Barna tört kapura, bravúrral védett. A vendégek a 34. percben egy szöglet után veszélyeztettek először, azonban Tiberiu Calofir fejesét Niczuly Rajmond mentette. A mezőnyfölény és a számos lehetőség ellenére a Dâmbovița megyei gárda szerzett váratlanul vezetést, a 43. percben egy szabadrúgást követően Radu Simion fejelt a bal alsóba (0–1).

Szünet után egyenlített Gazda József csapata, a 73. percben Tankó Zsolt váltotta gólra a Pakucs elleni szabálytalanság után megítélt tizenegyest (1–1). Nem sokkal később a Pucioasa is büntetőrúgást végezhetett el, ezúttal Pakucs szabálytalankodott a tizenhatos területre betörő Mihai Enache ellen, a büntetőt pedig Narcis Marina értékesítette (1–2). A második félidőben a hazai együttes árnyéka volt önmagának, bár a 80. percben így is esélyt kapott az egyenlítésre, miután a játékvezető szerint Mihai Dită szabálytalankodott Albu Norbert ellen. Ezúttal is Tankó állt a tizenegyespont mögé, a kapus pedig tehetetlen volt (2–2). A hajrában Alin Nisipeanu eldönthette volna a mérkőzést, ám Niczuly lábbal szögletre mentett, így csapata harmadszor játszott döntetlent az idényben.

3. Liga, 5. csoport, 13. forduló: Kézdivásárhelyi SE–FC Pucioasa 2–2 (0–1).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Dumitru Robert Mormeci (Brassó). KSE: Niczuly – Telcean (Fábián, 61.), Tankó, Dobozi, Locotuș, Pakucs, Gazda, Gajdó, Albu (Postolică, 84.), Gáll (Sánta, 61.), Antal. Edző: Vasile Gherghe. Pucioasa: Chițescu – Simion, Marina, Draghea, Dită, Stoica (Ene, 55.), Calofir, Lungeanu, Enache (Samoilă, 84.), Tilica (Nisipeanu, 83.), Iamandache. Edző: Haralambie Becheanu. Gólszerzők: Tankó (73. – tizenegyesből, 80. – tizenegyesből), illetve Simion (43.), Marina (75. – tizenegyesből). Sárga lap: Telcean (40.), Gazda (44.), Gáll (50.), Niczuly (85.), Pakucs (88.), Postolică (90+3.), illetve Iamandache (44.), Stoica (52.), Enache (59.).

További eredmények, 13. forduló: FC Hermannstadt II.–Barcarozsnyói Olimpic 0–4 (gólszerzők: Marin 19., Solovăstru 35., Alupoaie 51., Staicu 62.), Plopeni–Brassói Kids Tâmpa 1–0 (gsz.: Huza 41.), Brassói SR–Blejoi 1–3 (gsz.: Firat 77., illetve Lambru 45+1., Mănescu 70., Iancu 85. – tizenegyesből).

A rangsor:

1. SZFC 9 1 3 27–9 28

2. Sepsi OSK II. 9 1 3 23–13 28

3. Pucioasa 7 5 1 29–15 26

4. Barcarozsnyó 6 4 3 16–12 22

5. KSE 5 3 5 17–18 18

6. Blejoi 5 2 6 21–18 17

7. Hermannstadt II. 4 3 6 15–24 15

8. Brassói SR 3 3 7 19–27 12

9. Plopeni 2 4 7 17–28 10

10. Kids Tâmpa 1 2 10 8–28 5

A 14. forduló programja (november 26–27.): Székelyudvarhelyi FC–FC Hermannstadt II., Blejoi–Kézdivásárhelyi SE, FC Pucioasa–Sepsi OSK II., Barcarozsnyói Olimpic–Plopeni, Brassói Kids Tâmpa–Brassói SR.