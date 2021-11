Pászka Lehel világrekorder, Ex Libris Díjjal kitüntett sepsiszentgyörgyi lovasíjász, kiemelkedően műveli a magyar lovasíjászat hagyományát, valamint lovasoktatóként bejegyezte a Sagittis Siculorum Lovasiskolát, amit köznyelven szerte az országban csak Pászka Lehel lovasiskolájaként ismernek.

Maga sem tudja miért a saját nevén épült be a köztudatba a lovasképző, inkább sejti, hogy talán az egyéni világrekord hozadékaként elnyert hírnév az oka. Sokaknak emlékezetes marad, amikor 2015-ben a Székely Vágtán egy 400 méteres pályán kantár és nyereg nélkül vágtázó lóról 37,73 másodperc alatt 15 célzott lövéssel mindannyiszor célba talált.

A Sagittis Siculorum Lovasiskola nem egyéni vállalkozás, hanem közösséget szolgáló és hagyományőrző egyesületként van bejegyezve, amely jelen pillanatban közel húsz aktív taggal működik. Érdekes véletlen, hogy a két hektáron fekvő lovasíjász-iskolát a megyeszékhelyi Csíki negyedből induló Otthon sétányról tudjuk megközelíteni, amely éppen a katonai lőtér szomszédságában, környezetében található.

Pászka Lehel készséggel fogad, nemes egyszerűséggel csak tanyának hívja a létesítményt, amelyben körbevezet. Egy év alatt hatalmas fejlődésen esett át a terület. Két biztonságos pálya áll rendelkezésre edzeni, illetve lovagolni. A fedett pálya hatvan méter hosszú, tizenkét méter széles, esti lovaglásra is alkalmas, mivel világítással is rendelkezik. A kinti pálya jóval nagyobb, ott komolyabb felkészülésre, edzésre van lehetőség. Még nincs teljesen kész, de már használatban van a pálya mellett található fogadóterem, ahol a lovagolni vágyók meg tudnak pihenni, át tudnak öltözni, gyermekeikre a szülők várakozni is tudnak.

Érdemes megjegyezni, hogy az építkezést önerőből sikerült megvalósítani. A befektetés azért volt fontos, hogy az egyesületi tagok, a tanulni vágyó hagyományőrzők, valamint azok, akik csak egyszerűen lovagolni szeretnének időtöltés céljából, civilizált és biztonságos körülmények között tudják mindezt megtenni.

Újabb fejlesztései mellett idén több tábort is sikerült szervezni a helyi önkormányzat, valamint a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, partnerei a tábor legfontosabb költségeit fedezték.

Amikor a világjárvány hatásairól kérdeztem, kifejtette, nem volt egyszerű megbirkózni vele, hiszen jelenleg hat edzett ló várja indulásra készen a lovasokat az istállóban. Azokat napi szinten gondozni kell, szerencsére, van még a közelben egy öthektáros kaszálója, ahol gépi segítséggel készíti el a szénát. A járványügyi intézkedések ellenére ő még jó helyzetben van, hiszen szabadtéren tud edzéseket tartani, bárki, ha kedvet kap, előzetes egyeztetés után mehet lovagolni. Számára az elmúlt évek rávilágítottak arra, hogy az általa olykor mostoha körülmények között megszerzett tudást nem elég gyakorolni, bemutatni, hanem át is kell adni a következő nemzedéknek. Csakhogy ehhez nem elég az akarat, hanem a jelen kor körülményeinek is meg kell felelni, hogy vonzó legyen a fiatalok számára a magyar lovasíjászat hagyománya.

Huszár Szilamér