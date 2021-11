Következő írásunk

Több megvalósítást is magáénak tudhat a kommandói községháza, de a koronavírus-járvány miatti megszorítások nem engedték, hogy az új létesítményeket a szokásos módon fel is avassák. Legutóbb szeptemberben kerülhetett sor szűk körű avatóra, akkor a Nagybászka partján, a Horn Dávid Általános Iskola közelében megépített játszóteret adták át. Pedig az avatók fontosak, ezeken az eseményeken ismerhetik meg a helybéliek – de akár távolabb lakók is – hogyan, mivel gyarapodott községük, milyen új létesítmény áll a lakosság rendelkezésére – tudtuk meg Kocsis Béla polgármestertől.