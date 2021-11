Gyarapodik Kommandó

Több megvalósítást is magáénak tudhat a kommandói községháza, de a koronavírus-járvány miatti megszorítások nem engedték, hogy az új létesítményeket a szokásos módon fel is avassák. Legutóbb szeptemberben kerülhetett sor szűk körű avatóra, akkor a Nagybászka partján, a Horn Dávid Általános Iskola közelében megépített játszóteret adták át. Pedig az avatók fontosak, ezeken az eseményeken ismerhetik meg a helybéliek – de akár távolabb lakók is – hogyan, mivel gyarapodott községük, milyen új létesítmény áll a lakosság rendelkezésére – tudtuk meg Kocsis Béla polgármestertől.

A gyermekpark volt az utolsó felavatott létesítmény, ezt még szeptemberben adták át. Azóta is a gyermekek kedvence, még most, a hidegebb időben is sokan élnek a lehetőséggel, szülők, nagyszülők is szívesen vannak itt gyermekeikkel, unokáikkal szabad idejükben.

Fontos, hogy eddig nem volt rongálás a játszótéren, ez is mutatja, értékes a közösség számára – mondta a polgármester.

Nem verték dobra, de a falu papolci bejáratánál székely kaput állítottak. A díszbejárót a gelencei Both László faragta. A községnek három bejárata van, a kovásznainál már volt székely kapu, a papolcinál most állították fel, a jövő évben a falu alsó részén, a Buzău felé vezető útnál is állítanak egyet – részletezte Kocsis.

Csúszik az időközben megújult focipálya avatója is. Amikor engedélyezik a közönség előtti mérkőzéseket, a helyi csapat is bajnokságba száll. Minden adott a mérkőzésekhez, az öltöző, a födött lelátó, a minőségi gyep, sőt, a Fenyves névre keresztelt csapat is. Az avató nem marad el, barátságos mérkőzés keretében lesz az ünnep, a meghívott ellenfélről a későbbiekben döntenek.

Az egészségügyi központ, a többfunkciós létesítmény a falu központjában, egy tömbház földszintjén kapott helyet – itt korábban étkezde működött. Itt lesz lehetőség a szociális ellátásra, de készen áll a fogorvosi rendelő is, ami immár fogorvosra vár. Ugyancsak az egészségügyi központba költözik a családorvosi rendelő is. Nagy előrelépés, hogy ezentúl gyógyszerellátópontja is lesz Kommandónak. Szintén a központban fog működni, egy zágoni patika biztosítja majd a gyógyszerellátást a kommandóiak számára – sorolta Kocsis Béla.

Fontos az újonnan elkészült betonhíd is, amely Kommandó központjában a Nagybászka két oldalán lévő falurészt köti össze. Korábban itt faszerkezetű, fapillékre alapozott híd állt, de ezt 2018-ban elsodorta az árvíz. Az új híd – mint korábban a fahíd is – csak kisebb súlyú járművek által használható, de létfontosságú, hiszen itt járnak iskolába a falu nagyobbik részének gyermekei.

Kocsis Béla összegzésként elmondta: sajnos a bürokrácia miatt hosszú időbe telik egy-egy terv megvalósítása. Minden pályázati lehetőséget, minden vissza nem térítendő támogatás kínálta esélyt kihasználnak, a község tudja vállalni az önrészt is, de a papírmunka, az aktatologatás miatt időbe telik, míg átadásra kerül egyik vagy másik befektetés – fejezte be a polgármester.