Nyolcvannégy háromszéki önálló (pénzügyi) oktatási központból csak huszonnégyben érte el péntekig a 60 százalékot az alkalmazottak átoltottsága, közülük kilencben az elmúlt két hétben javítottak olyan arányban, hogy meglegyen ez a határérték, ami a jelenléti oktatás feltétele azokon a településeken, ahol az elmúlt tizennégy napra vonatkoztatott lakossági fertőzöttség 3 ezrelék fölötti. Az oltási kedv a diákok körében is alacsony, a 12–19 év közötti korcsoportban a tanulók negyede sem oltatta be magát koronavírus ellen.

A megyei tanfelügyelőség összehasonlította a két héttel ezelőtti oltási adatokat a jelenlegivel, amiből kiderült, a korábbi tizenöt pénzügyi központ mellett mostanra még kilenc teljesítette a legalább 60 százalékos átoltottságot az alkalmazottai körében, ezek: Sepsiszentgyörgyön a Váradi József Általános Iskola, az Ady Endre Általános Iskola, a Hófehérke Napközi Otthon, valamint a kommandói Horn Dávid Általános Iskola, a bardoci Benkő József Általános Iskola, a kézdivásárhelyi Református Kollégium, a csernátoni Végh Antal Általános Iskola, az árapataki Romulus Cioflec Általános Iskola és a bodzafordulói Mihail Sadoveanu Általános Iskola.

Háromszéken a pénzügyi központok adatai szerint a tanügyi alkalmazottak legnagyobb arányú (83,87 százalék) átoltottságát a megyeközponti Constantin Brăncuși Szakközépiskolában jegyzik, a legalacsonyabbat (20,5) a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskolában.

A diákok beoltottságára vonatkozó adatok tekintetében a megyei közegészségügyi igaz­gatóságtól kértünk tájékoztatást. Az intézmény pénteki nyilvántartása szerint a kiskorúak átoltottsága a következőképpen mutat: a 12–15 év közöttiek korcsoportjában 171-en kapták meg a védőoltás első dózisát, 452-en a második adagot is, 16–17 év között 199-en az első és 534-en a második adag oltást is megkapták, 18–19 év között 558-an jelentkeztek először, 796-an túl vannak a teljes immunizáláson, ehhez még hozzátevődik az az 517 fiatal, aki az egy dózisú Johnson oltóanyagot kapta ebben a korcsoportban, és huszonnégyen a harmadik oltáson is túl vannak.

Ezek szerint közel 2300 kiskorú (12–19 éves korcsoport) túl van a teljes immunizáláson és 928-an már részesültek az első oltásban. Ha a beoltott kiskorúak mindannyian diákok, akkor a 13 353 tanulót számláló 12–19 éves korcsoportban 24 százalékos az átoltottság (beleértve azokat is, akik eddig csak az első oltást kapták meg), ha ellenben a tanulmányaikat 19 éves koruk előtt befejezett fiatalokkal is számolunk, akkor még kisebb a szóban forgó arány a diákok körében. Erre vonatkozó megkülönböztetést nem közölt a megyei közegészségügyi igazgatóság, adataik a kiskorúak említett korcsoportjaira vonatkoznak, nem a diákokra.

A jelenléti oktatás feltételeit teljesítő 210 háromszéki óvodában, iskolában hétfőn kezdő több mint 21 ezer diák mellett 10 558-an továbbra is távoktatásra kényszerülnek. Ha péntekig lényegesen javul az alkalmazottak átoltottsági mutatója, december első hetében még több háromszéki gyermek térhet vissza az óvodába, iskolába.