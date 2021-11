Csütörtökön lehet új kormányunk

A három párt megállapodott arról, hogy koalícióra lépnek, és a miniszteri tisztségeket is elosztották egymás között. A jelölteket várhatóan kedden és szerdán hallgatják meg a parlamentben, csütörtökön pedig be is iktathatják az új kormányt, amelynek sokkal szélesebb parlamenti többsége lesz, mint amekkora a korábbi, a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) alkotott jobbközép koalíciónak volt. Az USR egyébként nem jelent meg az államelnök által meghirdetett konzultáción.

Ciucă – aki csak egy éve tagja a PNL-nek – már harmadszor kormányfő-jelölt: először tavaly decemberben (a liberálisok által elveszített választások után visszalépő Ludovic Orban akkori pártelnök helyére) nevezte ki Klaus Iohannis államfő, ám megbízása csak ideiglenes volt, mert akkor kevesen támogatták, hogy katona legyen a miniszterelnök, másodszor pedig az idén októberben próbált (sikertelenül) kisebbségi (PNL-RMDSZ) kormányt alakítani, ám a parlamenti szavazás előtt visszaadta mandátumát, mert rájött, hogy nem fog sikerrel járni. Most azonban megállapodtak a PSD-vel, és együtt lépnek kormányra. Ciucă mandátuma ezúttal is korlátozott: az egyezség szerint másfél év múlva átadja tisztségét a szociáldemokratáknak.

A hárompárti egyezség szerint a PSD-nek 9, a PNL-nek 8 minisztere lesz az új kormányban, az RMDSZ pedig megtartja eddigi 3 tárcáját (a fejlesztést, a környezetvédelmet és a sportot). Szociáldemokrata politikus vezeti majd a pénzügyi, a védelmi, a gazdasági, a közlekedési, mezőgazdasági, egészségügyi, munkaügyi és művelődési minisztériumot, az újonnan létrehozandó családügyi és ifjúsági tárcákat, ugyanakkor a szociáldemokratákhoz kerül a kormányülések napirendjének kidolgozásában fontos szerepet játszó, miniszteri rangú kormányfőtitkári poszt is. A képviselőház elnöke is PSD-s politikus lesz, valószínűleg Marcel Ciolacu pártelnök.

A PNL-nél marad a belügyi, külügyi, igazságügyi, energetikai, oktatási, beruházási és európai alapokat kezelő és a digitalizációs tárca, valamint a kis és közepes vállalkozásokért és idegenforgalomért felelős, újonnan alakuló tárca. A pártvezetés döntése szerint megtartja tárcáját Bogdan Aurescu (külügy), Lucian Bode (belügy), Sorin Cîmpeanu (tanügy), és Virgil Popescu (energiaügy); az európai alapok minisztériumát Dan Vîlceanu (jelenlegi ügyvivő pénzügyminiszter), a digitalizációért felelős tárcát Florin Roman, a kis- és közepes vállalkozásokért felelős minisztériumot Daniel Cadariu, az igazságügyit Cătălin Predoiu fogja vezetni.

Romániának október 5-től, a Florin Cîțu által vezetett jobbközép kabinet bukásától nincs kormánya. A korábbi koalíciós partner, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szeptember 6-án lépett ki belőle, mert Florin Cîțu egyeztetés nélkül leváltotta Stelian Ion igazságügyi minisztert.