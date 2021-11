A hétfői döntésről Kiss Imre megyei főtanfelügyelő tájékoztatta lapunkat, és elmondta, azért határoztak így, mert a jövő hét eleji hivatalos szabadnapokat is figyelembe véve túl hosszú lenne az az időszak, amíg azoknak a gyermekeknek is távoktatásban kellene tanulniuk, akiknek a járványügyi korlátozások feltételeit figyelembe véve már keddtől lehetőségük lenne fizikai jelenléttel részt venniük az oktatásban.

A döntés értelmében a hétfői forgatókönyvhöz viszonyítva, amikor a 309 háromszéki oktatási egységből csak 210-ben csengettek be valóságosan, kedden még ötvenhárom tanodában nyitnak kaput. Sepsiszentgyörgy minden óvodájában és iskolájában jelenléti oktatásra térnek át, ott is, ahol eddig nem teljesítették az alkalmazottak 60 százalékos átoltottsági határát. Nagy óvodák és szakközépiskolák nyithatnak ki tehát a megyeközpontban, de olyan nagyközségben is, mint Torja minden tanintézmény fogadhatja óvodásait, iskolásait. A jelenléti oktatásra vonatkozó, keddtől érvényes, frissített megyei összesítés elérhető a megyei tanfelügyelőség honlapján (isj.educv.ro).