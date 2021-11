Engedélykötelesek a gabonaraktárak

Engedélykötelesek azok a gabonaraktárak, ahonnan kereskedelmi céllal forgalmaznak terményeket. Az engedélykötelezettséget a 2006. február 22-i 12-es számú sürgősségi kormányrendelet írja elő. Az engedélyeket a megyei mezőgazdasági igazgatóságok állítják ki, de az ellenőrzést a gazdasági rendőrség is végzi – az utóbbi időszakban már büntettek a gabonatárolás szabályozásának be nem tartása miatt. A gabonatározók engedélyezéséről a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság ellenőrzési osztályának vezetőjétől, Daniela Elena Popától érdeklődtünk.

Az osztályvezető elmondta, a 2006/12-es sürgősségi rendelet értelmében a kereskedelmi céllal tárolt gabonát csak engedélyezett raktárakban lehet megőrizni. A raktározási engedélyt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium bocsátja ki a megyei mezőgazdasági igazgatóságokon keresztül. Az engedély kibocsátásához szükséges a tárolási kapacitással rendelkező mezőgazdasági termelő kérése. A kérelem nem bonyolult, leadását követően az intézmény a helyszínen ellenőrzi a nyilatkozott adatok helyességét, majd a jegyzőkönyv alapján állítják ki az engedélyt. A jóváhagyás korlátlan ideig érvényes, a hatóság évente ellenőrzi az eredeti feltételek betartását.

Daniela Popa elmondta, a tárolási engedély azokra a farmokra vonatkozik, ahonnan kereskedelmi céllal forgalmaznak gabonát. Ha az saját felhasználásra kerül, állatok takarmányozására, vetésre használják, akkor nem kell engedély. Az osztályvezető azt is elmondta: a kereskedelmi rend­őrség a farmok könyvvitelének ellenőrzésekor a gabonakereskedelmet is figyelembe veszi. Ha nincs raktározási engedély, azt közlik a megyei mezőgazdasági igazgatósággal, a hivatal pedig köteles a büntetés kirovására, mely 7000 lejtől 10 000 lejig terjed.

Megyénkben a gabonatermelők nagy része nem folytat állattartási tevékenységet is. Gyakorlatilag nem tudják saját felhasználásra elszámolni a megtermelt gabona teljes mennyiségét, így szükségszerűen a gabonaeladók csoportjába tartoznak, tehát kötelesek gabonaraktáraikat engedélyeztetni.

Az engedélykérésben meg kell jelölni a raktár épületének szerkezetét – fa, tégla, beton –, a padozatnak könnyen takaríthatónak és fertőtleníthetőnek, a falaknak vízhatlanoknak, a tetőnek vízállónak, az ajtóknak ellenállóaknak és könnyen tisztíthatóaknak kell lenniük, az ablakokon át ne hatolhassanak be a rovarok, rágcsálók, madarak, legyen víz­ellátás.