A kiírás augusztus 27-én indult 40 millió euróval, a gyümölcstermesztők külön 10 millió euróra pályázhatnak. A hét végéig a pályázható 40 millióra mindössze 9 pályázatot töltöttek fel 1,8 millió euró értékben. A határidő meghosszabbítását a pályázatírással foglalkozó vállalkozások kérték, mivel az agrárminisztérium egyszerre több intézkedésnél indított pályázhatóságot, és így nem volt idő a dokumentációk elkészítésére. Most a határidőt kitolták december 31-ig. A benyújtáshoz szükséges minimális pontszám 10.

Az intézkedésre a 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési tervben is lehetett pályázni, de most a támogatás értékét megemelték, legtöbb 250 000 euró lehet, a régi tervben szereplő 100 000 euróval szemben.

A 16.4-es intézkedés célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók (üzletek, vendéglők, szállodák, vidéki panziók) közötti, ún. rövid láncú, több köztes felvásárló nélküli közreműködés és ellátás kiépítését, valamint a helyi piacok fejlesztését. A piaci szereplőknek (termelő, feldolgozó és forgalmazó) egyszerű partneri, közreműködési szerződést kell kötniük. Ebben tagok lehetnek: fizikai személyként dolgozó termelők, mezőgazdasági profilú PFA-k, egyéni vállalkozások, cégek, a termelők szakmai egyesületei, helyi tanácsok, iskolák, egyetemek, turisztikai és közélelmezési egységek, üzletek.

A támogatás közösen használandó feldolgozó vagy áru-előkészítő (kondicionáló) gépsorok, a feldolgozott vagy előkészített mezőgazdasági termékek kiszállítására alkalmas, klimatizált haszonjárművek vásárlására, bemutatóüzlet felszerelésének, valamint számítástechnikai és elektrotechnikai felszereléseknek a vásárlására. Az elnyert támogatás használható a feldolgozásra vagy üzletként használt ingatlan felépítésére vagy a meglevő felújításra is. Ugyanakkor elszámolhatók a késztermékek reklámozási költségei, pl. termékismertetést célzó összejövetelek szervezése, reklámkiadványok és reklámfüzetek nyomtatása, reklám céljából létrehozott internetes honlap, sajtóban, rádióban vagy televízióban megjelenő reklámok, közös termékbemutatók és kiállításokon való részvétel. A pályázott összeg egy része a partnerségi kapcsolat működtetési költségeinek fedezésére (pl. székhelybérlés, termékeladási hely, termékszállító járművek bérlése), illetve az alkalmazott személyzet és a partnerség hivatalos képviselője fizetésének biztosítására is fordítható.

A 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési tervben a megyéből öt partnerség tett le pályázatot az intézkedés keretében a maximális 100 000 eurós támogatásra, és mind az öt elnyerte a támogatást. A megyei vidékfejlesztési hivatal szakemberei szerint nálunk egyelőre még nem tettek le pályázatot, de információik szerint készülnek pályázatok.

Várják az igényléseket kisgazdaságok támogatására

A Vidéki Befektetéseket Finanszírozó Ügynökség (AFIR) szakemberei felhívják az érdekeltek figyelmét, hogy még mindig letehetők a pályázatok a kisgazdaságok támogatására. A rendszer még nem állt le, így tovább is letehetők a pályázatok mindkét zónából (hegyvidéki és nem hegyvidéki).

A hegyvidéki zónában a pályázható összeg 26,1 millió euró, de az ügynökség számítógépes rendszere másfélszeres értékben (150 százalékban) enged pályázatokat feltölteni, vagyis ebben az esetben 39,1 millió euróig. A hét végéig 2359 pályázatot tettek le a hegyvidéken gazdálkodók 35,4 millió euró értékben.

A nem hegyvidéken gazdálkodók 60,9 millió euróra pályázhatnak, itt a másfélszeres küszöbérték 91,4 millió euró. A vidékfejlesztési hivataltól kapott információ szerint a hétvégéig 3158 pályázatot tettek le 47,37 millió euró értékben, tehát még elég nagy összeg áll a pályázni óhajtók rendelkezésére. A pályázatok letevésének utolsó határideje november 26-a. A megyéből eddig 24 pályázatot tettek le.

Továbbra sincs nagy érdeklődés a gazdaságok korszerűsítésénél (4.1-es intézkedés), itt 8 összetevőre lehet pályázni. A hét végéig csak egyre, a fiatalok gépvásárlási támogatására tettek le 16 pályázatot 4,5 millió euró értékben. November 25-től esik a pályázatok letevéséhez szükséges minimális pontszám, ekkortól a megyei vidékfejlesztési szakemberek nagyszámú pályázatra számítanak.