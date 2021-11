Pénz a méhészeknek

A támogatás „csepp a tengerben”, de jó, ha megkapják a méhészek – mondta el érdeklődésünkre Deák Mihály méhész, a Kovászna megyei méhészek szervezetének vezetője.

A mezőgazdaság más ágazataihoz képest gyengén támogatják a méhészetet. Pedig szükség lenne a fenntartására, mert az országban egyre nagyobb teret hódít az importméz, melynek sok esetben kétes az összetétele. Deák Mihály azt is elmondta, a támogatás igénylésére nagyon szűk, mindössze ötnapos határ­időt szabtak meg. Az is igaz, hogy nem bonyolult a támogatás igénylése, az a méhész, aki be van jegyezve az APIA-nál, jogosult a szubvencióra.

A támogatás 23,7 lej méhcsaládonként, a kéréseket november 26-ig kell iktatni. Országos szinten a támogatás keretösszege 53,25 millió lej (10,76 millió euró, az Európai Központi Bank 4,94 lej/euró árfolyamán számítva), ami 2,24 millió méh­család támogatására elégséges. A kifizetés határideje 2021. december 31. (bokor)