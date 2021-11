Ő két Pfizer-vakcina után harmadik oltásként Modernát kapott. Elmondta: kutatóként mindig tudták, hogy lesz majd egy ilyen járvány, csak a méretét, az időpontját és az elhalálozási rátáját nem. A Northeastern Egyetem Komplex Hálózati Kutatóközpont alapítója beszélt a kutatásaikról is – laboratóriumában 6000 orvosságot teszteltek majom-, majd emberi sejtekben a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztése érdekében –, és elmondta: az oltás ugyan nem tökéletes, de ha megfelelő immunitás épül ki a népességben, akkor irrelevánssá válik a vírus jelenléte. Barabási szerint büszkék lehettünk arra, hogy eleinte kevés fertőzött volt a Székelyföldön, ,,rajtunk csodálkozott az ország, amikor Csíkszereda főterén fegyelmezetten ételt szenteltettünk” – épp azért nem érti, hogy most, ,,amikor van megoldás a problémára, ami működik, azt a legjobb barátaim, ismerőseim, az általam tisztelt emberek nem hajlandók elfogadni”. „Úgy gondolom, elszalasztunk egy lehetőséget, hogy megállítsuk ezt a vírust a térségben. És ennek ára van: aki nem éli túl, annak a gyerekei, unokái nem születnek meg, és mi egy kis nemzet vagyunk itt, Székelyföldön” – érvelt a kutató, aki számára az is megdöbbentő, hogy nincs többségi felelősségvállalás a politikusok és az egyházi vezetők részéről. Barabási úgy látja, félreinformáló kampány zajlik, amit ellensúlyozni kellene, és hangsúlyozta, hogy a járvány jelenleg főként az oltatlanok között terjed. (Székelyhon)

VISSZAADJA IOHANNISNAK. Marius Manole színművész bejelentette, hogy visszaadja 2016-ban kapott állami kitüntetését Klaus Johannis államfőnek, akit árulással vádol a Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányra segítése miatt. ,,Én is az elnökre szavaztam annak idején, és emlékszem megválasztásának estéjére. Milyen nagy volt az öröm az utcákon, hogy a PSD végre nem árthat többé ennek az országnak. Hogy olyan elnökünk lesz, aki törődik az országgal. Pech. Nem így történt” – írta Facebook-bejegyzésében a színész. Hozzátette, a szociáldemokraták most ,,a főbejáraton, piros szőnyegen vonulnak be a kormányba”, Klaus Johannis államfő hathatós támogatásának köszönhetően. (Agerpres)

SZILIKONCICIKTŐL A KULTÚRÁBA. A „szilikoncicik világából” érkezhet az új kulturális miniszter, aki obszcén megnyivánulásairól híresült el. Lucian Romașcanu PSD-s szenátor Marcel Ciolacu közeli barátja, akit augusztusban eltávolítottak a PSD szóvivői tisztségéből, miután a párt székházában obszcén és durva módon beszélt az újságírókról, akik a PSD Országos Végrehajtó Bizottságának ülése végén Marcel Ciolacu nyilatkozatai miatt úgy döntöttek, hogy elhagyják a termet. A történteket kommentálva Cristian Tudor Popescu újságíró megjegyezte: időnként mindenki száján kiszalad egy-egy káromkodás, de a PSD székházát ,,a mi pénzünkből, az állami költségvetésből tartják fenn”, ezért ott elfogadhatatlan ez a magatartás. De más is alkalmatlanná teszi Romașcanut a művelődési tárca vezetésére: a politikus korábban a Libertatea és a Cancan botránykiadványok igazgatója volt, azaz – Popescu megfogalmazásában – ,,az ágyékok, a műmellek és a szilikonajkak iparában dolgozott”. (Transindex)