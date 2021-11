Atomerőművet a Holdra

Következő írásunk

Nemrég számoltunk be olvasóinknak szeptemberi erdei túránkról, amikor a Pacéról indulva az előpataki út 5-ös kilométerénél lévő tó, a Benedek-mezővel szembeni részen telepített fotovoltaikus park környéke és más, lenyűgöző helyszínek érintésével a Sugásfürdői útra jutottunk, közel a Játszómezőhöz. A túra egyik érdekessége volt az úgynevezett vadföldekkel, vadlegelőkkel való ismerkedés. Több is volt az útvonalon, mindegyik felhagyva, parlagon, száraz kórókkal, derékig érő fűvel borítva, felgyomosodva – mondani sem kell, hogy ezt még a vad sem eszi meg, hiába „terem” ez az ingyenes menü a vadföldeken… Felvetődött, milyen hasznuk lehet a vadföldeknek a vadak takarmányozásában, az erdőben való tartásukban, egyáltalán a vadgazdálkodásban. Érdekes téma, ennek jártunk utána, és közben más kérdéskörök is szembeötlöttek, tágult érdeklődési körünk.