Lassú enyhülés a kórházakban

Konkrétan 2 796 új esetet igazoltak – ebből 48-at Háromszéken, ahol 2,31 ezrelékre csökkent a fertőzöttség –, és 231 koronavírusos elhunytat vettek nyilvántartásba, közülük 36 korábban történt. A felsorolásban Kovászna megye is szerepel. Az áldozatok közül 214 szenvedett más betegségtől is, és 204 nem volt beoltva. A 231-ből egy olyan személy van az elhunytak között, aki be volt oltva, és nem tudtak más betegségéről.

A kórházi betegek száma 710-zel csökkent egy nap alatt, 9452-re, az intenzív osztályon levőké 110-zel, 1380-ra, közülük 136-an rendelkeznek oltási igazolvánnyal. A beutaltak közül 135 kiskorú, intenzív terápián 15 gyermeket kezelnek.

További 58 844 igazoltan fertőzött személy lakhelyi vagy intézményes elkülönítésben tartózkodik, 52 442-en pedig karanténban vannak. Országszinten amúgy javul a helyzet: már csak 10 megyében haladja meg a fertőzöttség a 3 ezreléket, 13 megyében és a fővárosban 2 és 3 ezrelék között van, 18 megyében pedig 2 ezrelék alatt.