Lesz pénz a nyugdíjakra

Lesz pénz a jövő évi költségvetésben nyugdíjakra, pótlékokra és a minimálbér emelésére is, és 2022-ben nem vezetnek be más adókat és illetékeket – jelentette ki Kelemen Hunor ügyvivő kormányfő-helyettes, az RMDSZ elnöke.

Kelemen kedd este a Digi24 televíziónak nyilatkozva elmondta: az alakuló kormánykoalícióban ,,elég parázs vita volt” arról, hogy áttérjenek-e vagy sem egy új adózási módra. ,,Felvetődött a luxusadó bevezetése, a nagy vagyonok megadóztatása, de itt is elég bonyolult a helyzet, mert nagyon sok esetben a házak, kocsik cégek nevére vannak íratva, nem magánszemélyek nevén szerepelnek” – magyarázta. A szolidaritási illeték bevezetése volt a másik ötlet, és ebben az esetben az RMDSZ azt javasolta, hogy ne a 2500–3000–4000 lejes fizetésekkel rendelkező személyekre fókuszáljanak, hanem nézzék meg, működik-e ez az adó a nagyvállalatoknál, beleértve az állami vállalatokat is. 2022-ben azonban még nem lesz semmiféle pluszadó – szögezte le.

Arra a kérdésre, hogy milyen a bizalmi szint az új koalíció partnerei között, az RMDSZ vezetője azt mondta, hogy alacsony, akárcsak a volt koalícióban. ,,Ha a volt koalícióban nagyobb lett volna a bizalom, vagy a mértékét menet közben növelni tudtuk volna a közös döntések meghozatalával és ezek végrehajtásával, akkor talán a PNL–USR–RMDSZ koalíció nem ért volna ilyen brutális véget szeptemberben. Most is elég alacsony a bizalom mértéke, de ez nem jelenti azt, hogy a bizalom nem növelhető, én optimista vagyok. (...) Nehéz lesz kormányozni, ha nem bízol a másikban” – vélekedett. Hozzátette: ez a nagy, de kétséget kizáróan nehezen kezelhető koalíció képes stabilitást biztosítani Románia számára, képes lehet jelentős reformokat megvalósítani, ehhez azonban hosszú távú projektek kidolgozására van szükség, és néhány alkotmányos reformot is végre kell hajtani.