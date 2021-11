Ötszörös bajnokcsapatunk, a Sepsi-SIC remek csapatmunkával és Brianna Fraser 32 pontjával az odavágó után a visszavágón is le tudta győzni a török Elazığ İl Özel Idare együttesét a női kosárlabda Európa-kupa csoportkörének 5. fordulójában. A 71–65 arányban megnyert idegenbeli mérkőzésnek köszönhetően a zöld-fehérek nyolcvanszázalékos mérleggel már továbbjutottak a sorozat rájátszásába, ám arra, hogy ezt az első, vagy a második helyről teszik-e, csak a jövő heti, utolsó forduló után derül fény.

A még mindig sérült Maja Miljkovic nélkül, ám a felépült Shaqwedia Wallace-szal a keretben utazott Törökországba a Sepsi-SIC csapata, amely a csoportkörbeli második kiszállásán negyedik győzelmét próbálta begyűjteni az Elazığ İl Özel Idare otthonában. Csapatunk jó morállal készült a szerdai Európa-kupa-mérkőzésére, hiszen Zoran Mikes lányai az első körben elszenvedett vereség után zsinórban három diadalt hoztak össze.

Ennek fényében jól kezdett a sepsiszentgyörgyi együttes, amely Wallace, Jovana Pašić és Brianna Fraser kosaraival a 4. percben már hat ponttal vezetett (4–10). A folytatásban felváltva pontoztak a csapatok, s Wallace két triplájával 11–20-nál ért véget a találkozó nyitóegyede. A második felvonás a házigazdákról és a remekelő Albina Razheváról szólt: az orosz kosaras irányításával az Elazığ ledolgozta hátrányát, és a 19. percben előnybe is került (33–32). Az első félidő hajrájában itt is, ott is esett kosár, végül lányaink hárompontos hátrányba vonultak szünetre (37–34).

A térfélcsere után a mieink gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést, és négypercnyi játékot követően Ioana Ghizilă hárompontosaival és Fraser kosaraival ismét megszerezték a vezetést (42–43). Ádáz csata zajlott a pályán, de a jobban védekező és kevesebbet tévedő szentgyörgyiek akarata érvényesült a pályán (49–53).

A negyedik szakasz elején csak 5 pont volt a különbség a két csapat között (51–56), ám ekkor Pašić triplája után ritmus váltott a Sepsi-SIC, és roppant taktikus játékkal 65–71-re nyerte meg a találkozót. A mezőny és a Sepsi-SIC legjobbja a 32 pontig és 11 lepattanóig jutó Fraser lett, a házigazdáktól a 23 egységet szóró Razheva volt a legeredményesebb.

Ezzel a sikerrel a Sepsi-SIC öt forduló után 4/1-es győzelmi mutatónál jár, ami azt jelenti, hogy bebiztosította magának legalább a második helyet a B-csoportban, és már biztos továbbjutóként utazik jövő héten az UNI Győr elleni mérkőzésre. A török csapat 1/4-es mérleggel utolsó a csoportban, a 6. fordulóban pedig az ukrán BC Prometejjel találkozik.

Női kosárlabda Európa-kupa, csoportkör – 5. forduló: Elazığ İl Özel Idare – Sepsi-SIC 65–71 (11–20, 26–14, 12–19, 16–18). Elazığ, Elazığ İl Özel Idare Sportterem. Vezette: Hrvoje Cavar (bosnyák), Maksim Zhitlukhin (orosz), Milosav Kaludjerovic (montenegrói). Elazığ: Morgan 10/6, Pulliam 12/3, Rezheva 23, Dabakoglu 4, Yalicinkaja 12/3–Yalcin 4, Turk, Sonmez, Bakir, Tokatli. Edző: Aziz Akkaya. Sepsi-SIC: Pašić 21/12, Wallace 10/6, Orbán, Fraser 32/3 – Ghizilă 8/6, Cătinean, Croitoru, Podar, Botos, Nemes. Edző: Zoran Mikes. Kipontozódott: Podar (40.)

A B-csoport másik szerdai meccsén a hazai környezetbe pályára lépő ukrán BC Prometej 94–68 verte a magyar UNI Győr csapatát. A csoport állása: 1. Prometej (4/1) 9 pont, 2. Sepsi-SIC (4/1) 9 pont, 3. Győr (1/4) 6 pont, 5. Elazığ (1/4) 6 pont. A 6. forduló mérkőzései (december 1.): UNI Győr–Sepsi-SIC (19 óra), BC Prometej–Elazığ İl Özel Idare (19 óra).