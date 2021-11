A londoni csapat végig fölényben játszott a sérülések miatt tartalékos Juventus ellen, amelynek az egész találkozón egyetlen kaput eltaláló lövése volt. A Chelsea Trevoh Chalobah góljával szerzett vezetést, majd a szünet után Reece James és Callum Hudson-Odoi is betalált, a végeredményt pedig a ráadásban a sérülésből visszatérő Timo Werner állította be. A házigazdák nemcsak utolérték pontszámban az olasz együttest, hanem át is vették a vezetést a csoportban.

A Manchester United idegenben diadalmaskodott a Villarreal felett, így egy fordulóval a csoportkör vége előtt biztossá vált a továbbjutása. Az angol csapat első gólját Cristiano Ronaldo szerezte, aki az idényben hatodszor volt eredményes a BL-ben, mindezt úgy, hogy az eddigi öt csoportmeccs mindegyikén betalált. A hajrában Jadon Sancho megadta a módját, óriási gólt lőtt a Villarreal kapujába – az angol játékos 15. tétmérkőzésén az első találatát szerezte United-mezben.

Eredmények, csoportkör, 5. forduló: * E-csoport: Dinamo Kijev–Bayern München 1–2 (gólszerzők: Harmas 70., illetve Lewandowski 14., Coman 42.), Barcelona–Benfica 0–0 * F-csoport: Villarreal–Manchester United 0–2 (gsz.: C. Ronaldo 78., Sancho 90.), Young Boys–Atalanta 3–3 (gsz.: Siebatcheu 39., Sierro 80., Hefti 84., illetve D. Zapata 10., Palomino 51., Muriel 88.) * G-csoport: Lille–Salzburg 1–0 (gsz.: J. David 31.), Sevilla–Wolfsburg 2–0 (gsz.: Jordán 13., Mir 90+7.) * H-csoport: Malmö–Zenit 1–1 (gsz.: Rieks 28., illetve Rakickij 90+2. – tizenegyesből), Chelsea–Juventus 4–0 (gsz.: Chalobah 25., R. James 56., Hudson-Odoi 58., Werner 90+5.).