Niczuly Roland 2016 nyarán a Kolozsvári U csapatát elhagyva csatlakozott a háromszéki klubhoz, amelynek az évek során meghatározó játékosa lett és oroszlánrészt vállalt a piros-fehér mezesek élvonalba jutásában. Mindegyik versenysorozatot figyelembe véve, az elmúlt években több mint 160 tétmérkőzésen lépett pályára a Sepsi OSK játékosaként, az első osztályban 119 találkozón öltötte magára a székelyföldi csapat mezét, ezekből 39-szer zárt kapott gól nélkül. A 2021–2022. évi idényben mindössze egy meccset hagyott ki, a pontvadászat 14. fordulójában az FC Dinamo ellen nem védett. Ebben a bajnokságban 15 találkozón kapott lehetőséget, emellett két Konferencia Liga- és két Román Kupa-mérkőzésen is kesztyűt húzott, ezeken hétszer sikerült megóvnia kapuját a góltól.

„Folytonosságot szerettem volna a karrieremben, a sepsiszentgyörgyi klubnál komoly munka folyik, én bízom benne, hogy a jövőben nagyobb célokat is sikerül elérnünk. Egyáltalán nem volt nehéz döntés a hosszabbítás, mert én és a csapat is ugyanúgy akartuk folytatni a közös munkát. A célom, hogy egészséges legyek, mert csak így tudok a lehető legjobb teljesítmenyt nyújtani és segíteni a csapatot. Remélem, a következő idényekben sikerül valóra váltani a klub vezetőségének céljait, és a legjobbak között leszünk. Több csapat is felkeresett, mert szerették volna, ha csatlakozom hozzájuk, voltak beszélgetések, azonban a szívemre hallgattam” – nyilatkozta Niczuly Roland. (miska)