Decentralizálás és beruházások

„Az RMDSZ bölcsődeépítési tervét elkezdtük, a minisztérium jóváhagyta a finanszírozást az első 138 bölcsőde megépítésére, és 43 épületre közbeszerzési eljárást írtak ki már. Ezt a munkát folytatjuk. A fejlesztési szaktárca feladata ugyanakkor a közigazgatás decentralizálása” – közölte. A helyreállítási alapból 4,55 milliárd eurót a települések fejlődésére, energiahatékony épületekre és környezetbarát, digitális önkormányzatokra fordít a szaktárca. „Fontos lehetőség ez Romániának, az erdélyi települések fejlődésének szempontjából is, amit nem szabad elveszíteni. A finanszírozási procedúra kidolgozását kell megoldja a minisztérium a következő hónapokban” – hangsúlyozta. Az RMDSZ által javasolt víz-, szennyvíz-, gáz- és úthálózat-korszerűsítés és -bővítés kivitelezését is a sürgős prioritások közé sorolta, a nagyberuházások közül pedig a sportinfrastruktúrát emelte ki, többek között tanjégpályákat fog építeni a minisztérium. Cseke Attila elmondta: azért is fontos az elkezdett munka folytatása, mert számos olyan vállalást indított el és szeretne befejezni, mint az épületek földrengésbiztossá tétele, vagy a településrendezési szabályozás kidolgozása. „A földrengésveszélyes épületek biztonságossá tételével nagyon lassan haladt az ország, ezért mi a többéves tervezést javasoltuk, hogy ne álljon le és kezdődjön újra minden évben a tervezés, ne maradjon papíron minden építkezés. A többéves tervezés az építkezések megvalósításához, befejezéséhez vezetne, ezt végig akarjuk vinni.”

A parlament két házának egyesített szakbizottságaiban tegnap hallgatták meg a PNL–PSD–RMDSZ koalíció miniszterelnök-jelöltjeit, és mindegyik pozitív véleményezést kapott. A Nicolae Ciucă által vezetett kormány beiktatására várhatóan ma kerül sor.