Tiltakoznak a bal-jobb kormány ellen

A PNL–PSD–RMDSZ-kormány beiktatása ellen tiltakozott tegnap a Declic közösség több tagja a parlament épülete előtt. Bemutattak egy jelenetet is, amelyben a szereplők Florin Cîţu liberális és Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnököt, illetve Klaus Iohannis államfőt ábrázoló maszkot viseltek.

A jelenet a koncon való marakodást hivatott illusztrálni – tudatták a szervezők. A közösség ugyanakkor arra kéri a törvényhozókat, hogy ne szavazzák meg a hárompárti koalíció miniszterelnök-jelöltjét, mert ezzel ,,lábbal tipornák” a választópolgároknak a parlamenti választásokon kinyilvánított akaratát. A Declic a parlament előtt tartotta tiltakozóakcióját, ahol a miniszterjelöltek meghallgatása zajlott.

Ugyancsak a PNL–PSD–RMDSZ koalíció létrejötte ellen emel szót egy közös nyílt levélben 17 civil szervezet és közel félszáz közéleti személyiség (de a lista nyitott), akik a Nem hagyjuk el Romániát című állásfoglalásukban arra figyelmeztetnek: a civil társadalom utcára vonul, ha a politikum az ország európai sorsát eddig biztosító ,,vörös vonalakat” lép át. Az aláírók elképedésüket és undorukat fejezték ki amiatt, hogy még a napi több száz haláleset sem akadályozta meg ,,a többségi szavazás elvének legszégyenteljesebb elárulását 1990 óta”, és traumatikusnak, ,,politikai bányászjárásnak” nevezik az elmúlt hónapokat. A koalíció létrehozói ezzel a kormánnyal valójában visszahelyezték a hatalomba az európaellenes pártot, és szétverték – épp úgy, mint az Iliescut támogató bányászok – azt, ami hetek-hónapok (és ezúttal évek) alatt épült fel azokkal a tüntetésekkel, amelyek európai elköteleződést követeltek Romániának. Kétségbeesésbe hajtották az országot, ismét több százezer fiatal készül kitelepedni, mint a bányászjárások után – írják.

Több más vádat is megfogalmaztak, de azt is kijelentik, hogy nem adják fel, figyelni fognak, és megakadályozzák a ,,veszélyes törvények” bevezetését. Végül ugyanazt követelik, amiért az utcán is tiltakoztak: az igazságszolgáltatás törvényeinek reformját (az MCV jelentései és a Velencei Bizottság határozatai szerint, beleértve a speciális ügyészség felszámolását, és kizárva annak más formában történő újbóli felállítását), a választójogi törvények reformját (kétfordulós polgármesterválasztást), a különnyugdíjak eltörlését, büntetlen előéletű emberekből álló kormányt, az állami intézmények politikamentesítését, hozzáértés és érdem szerint való kinevezéseket, valamint teljes átláthatóságot a közpénzek felhasználásánál.