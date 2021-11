Javítások a prefektúrán

Építőtelepre hasonlít jelenleg a prefektúra épületének jelentős része, miután hosszas kihagyás után sikerült pénzt szerezniük a belügyminisztériumtól a régóta időszerű javításokra – számolt be sajtótájékoztatóján Ráduly István prefektus. Mint elmondta, noha több munkálatra igényeltek és kaptak pénzt, csak egyet sikerült elindítani, az elektromos hálózat cseréjét. A tetőjavításra kiutalt összeget az év végén vissza kell utalni, mivel nem tudják elkölteni.

Az ingatlan villanyhálózata régi, legkevesebb hatvanéves, alumíniumvezetékek futottak a falakban, amelyeket most rézkábelekkel helyettesítenek, illetve a világítótesteket, kapcsolókat is újra cserélik. Az új hálózat elbírja majd a megnövekedett fogyasztást, így kizárhatják, hogy kisebb áramszünetek miatt a munkatársaik munkája „elvész”, amire volt példa az előző években – mondotta a prefektus. A munkálatra 400 ezer lejt hagyott jóvá a belügyi tárca, de ennél valamivel kevesebbe kerül, mivel a közbeszerzésen a legelőnyösebb ajánlatot fogadták el. Ráduly István arra is kitért, hogy az intézmény tevékenységét megzavarja a szerelés, de előzőleg egyeztettek az ott dolgozókkal, mindenki egyetértett, hogy el kell végezni a felújítást és vállalták az ezzel járó kellemetlenséget. Amennyiben a kivitelező tudja tartani a jelenlegi ütemet, karácsonyig befejezik a munkát.

A tetőjavításra jóváhagyott hatszázezer lejt kénytelenek visszautalni a minisztériumnak, mivel nem tudják elkölteni – mondta el a prefektus. Az ok, hogy a kivitelezési közbeszerzésen jelentkező két vállalkozás egyike sem tudott eleget tenni a tenderfüzetben foglaltaknak, így el kellett azokat utasítani. Ráduly István szerint jövőre újból megkeresik a minisztériumot, és a tetőjavításon kívül a homlokzat rendbetételére is kérnek forrásokat, mivel utóbbi is már jó ideje megérett a felújításra.

A kormányhivatal épületé­ben évek óta nem történt komolyabb korszerűsítési munkálat, az ingatlan egy részében még a több évtizedes berendezés látható.