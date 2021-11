A mezőgazdasági területek visszaszolgáltatása körüli gondokkal keresik meg leggyakrabban a prefektusi hivatalt, a megye négy városában havonta egyszer tartott kihelyezett fogadóórákon is ezek a leggyakrabban felhozott problémák – mondta el keddi tájékoztatóján Ráduly István prefektus. Arról is beszámolt, hogy még mindig némi zavar uralkodik az általa vezetett intézmény szerepéről a köztudatban, egyesek az egykori pártfőtitkárok jelenlegi megfelelőjét látják a prefektus személyében.

A meghallgatásokon tapasztaltak annak kapcsán kerültek szóba, hogy a jövő évtől kénytelenek átszervezni a kihelyezett fogadóórákat a hónap utolsó csütörtökjéről az elsőre, mivel kiderült, „ütköznek” a városi képviselőtestületi ülésekkel.

A november 25-re, azaz mára meghirdetett meghallgatást még megtartják, de a jövő évben már az új program szerint zajlanak a kihelyezett fogadóórák. Bejutni a meghallgatásra – ahogy eddig is – védettségi igazolvánnyal lehet, illetve előjegyzés alapján. Az érdekeltek a 0267 315 444-es telefonszámon iratkozhatnak fel. Sepsiszentgyörgyön marad az eddigi rend, azaz minden héten szerdán tart fogadóórát a kormányhivatal vezetője.

Mint Ráduly István elmondta, legtöbben a visszaszolgáltatások miatt keresik meg, a megyeszékhelyen is, nem csak a további négy városban. Három évtized után az emberek még mindig arra panaszkodnak, hogy nem kapták kézhez a birtoklevelet a földjükről vagy a tulajdonjogot igazoló más iratot. Olyan esetekkel is találkozott, hogy használják ugyan a területeket, de a tulajdonjogukat nem tudják bizonyítani iratok hiányában, és továbbra is vannak olyanok, akik dokumentumok hiánya miatt meg sem kaphatták a földjüket. Néhány olyan esettel is találkozott, hogy 5–10 éve nem történt meg a birtokba helyezés, holott jogerős bírósági ítélettel is rendelkeznek a tulajdonosok. A maga részéről igyekszik eljárni ezekben az esetekben – már amennyit a hatásköre enged. Ráduly István korábban arról számolt be, a visszaszolgáltatási kérdésekben gyakran azzal szembesülnek, hogy a helyi földosztó bizottságoknál van a gond, illetve nem ritka az sem, hogy papírok hiánya miatt lehetetlen a visszaszolgáltatás.

A prefektus továbbá elmondta: az első rend kiszállás alkalmával Kézdivásárhelyen sokan a gépkocsivezetői vizsgák miatt panaszkodtak – az elméleti és a gyakorlati tudásfelmérés közötti hosszú időt kifogásolva. Ezt a gondot a más megyékből érkező rendőrök segítségével lezajlott maratoni vizsgáztatásokkal rendezték.

Ráduly István szerint azt is tapasztalták, hogy főképp az idősebb generáció tagjai úgy tekintenek a prefektusra, mint az egykori párttitkárra, feltételezve, hogy egy telefonhívással meg tudja oldani a problémájukat, utasítva valakit. Intézményvezetőként nyilván nincs ilyen hatásköre, de annyit megtehetnek, hogy megkeresik az érintett hivatalt, és annak álláspontját, válaszát közlik a hozzájuk fordulókkal.