Megalázónak tartják a családorvosok, hogy miközben az egészségügyi minisztérium arról tájékoztat, megkezdődött az influenza elleni oltási kampány, rendelőnként csupán tizenöt-húsz adag oltóanyagot kapnak, amit több száz idős és krónikus beteg között kellene szétosztaniuk. Akik pedig vállalták, hogy rendelőjükben koronavírus ellen is oltanak, arra panaszkodnak: nekik kell megvásárolniuk a védőköpenyeket, a beoltottaknak pedig nem tudják kiadni a 100 lejes értékjegyet, mert nincs.

Egy neve elhallgatását kérő, harminchét éve orvosi szolgálatot teljesítő sepsiszentgyörgyi családorvos lapunknak azt mondta, háromezer páciense közül legalább háromszázan tartoznak a kockázati csoportba, akik jogosultak lennének az ingyenes influenza elleni oltásra, de rendelője összesen tizennégy adag vakcinát kapott, lehetetlen eldönteni, hogy kinek adja. Ezt megalázónak tartja és megérti a páciensek felháborodását, akik tőle kérik számon, hogy nekik miért nem jut a védőoltásból.

Emellett azok is folyton visszatérnek a rendelőbe vagy telefonon hívják, akiknél elvégezte a koronavírus elleni teljes immunizálást, de nem kaptak értékjegyet. Erre ő csak az egészségügyi minisztérium ígéretét tudja megismételni, miszerint minden jogosult megkapja utólag is a juttatást.

A száz lejes értékjegyeket szeptemberben vezette be az egészségügyi minisztérium, ösztönözni kívánván az embereket, hogy oltassák be magukat, de ezekből vajmi keveset juttatott a megyéknek.

A rendelkezés életbe lépése óta Háromszéken 12 379 személy lenne jogosult az értékjegyre, de eddig csak 1270-en kapták meg – tudtuk meg Ágoston László megyei közegészségügyi igazgatótól. Az intézményvezető elmondta, az értékjegy azoknak jár, akiket szeptember közepe után Johnson & Johnson vakcinával oltottak vagy a kétdózisú oltóanyag mindkét adagját megkapták (a harmadik oltást nem számítják ide). A jogosultaknak legkésőbb hat hónapon belül ki kell adni az értékjegyeket, de ha azok a jelenlegi ütemben érkeznek a megyébe, előfordulhat, hogy sokan csak jövő esztendő elején részesülnek a juttatásban – mondta az igazgató.

Egy másik felvetés a családorvosok részéről: nincs törvényes lehetőség arra, hogy kérjék pácienseiktől: a vizsgálatra érkezés előtt teszteltessék magukat.

Azok a családorvosok, akik a saját rendelőjükben oltanak koronavírus ellen, az első időszakban kaptak huszonöt gyorstesztet, de a többi családorvos egyet sem – tudtuk meg a háromszéki családorvosok egyesületének elnökétől. Dr. Lucia Șereș lapunknak elmondta, bár az orvosok többsége beoltatta magát, mégis ki vannak téve a fertőzés veszélyének, és ahhoz, hogy ne betegedjenek meg, el tudják látni pácienseiket, védeniük kell magukat, de nincs rá mód, hogy csak azokat vizsgálják meg, akik rendelkeznek negatív teszttel. Tud róla, hogy vannak kollégái, akik ezt megkövetelik, de a páciensek akkor inkább lemondanak a vizsgálatról. A gyorsteszt a rendelőben is elvégezhető lenne, de az orvos nem veheti meg a saját pénzén – mondta Șereș doktornő.

Kérdésünkre, szerinte mi az oka annak, hogy a 88 háromszéki családorvosból csak harmincan oltanak koronavírus ellen saját pácienseik körében, és vele együtt csupán öten vállalnak oltóközponti szolgálatot a szabad idejükben, az egyesület elnöke azt mondta: valószínű, nem látják értelmét, mert még az oltási központokba sem mennek az emberek, pedig most már időpontot sem kell kérni. A Kovászna megyében élőket mindig felvilágosultaknak tartotta, most azonban nem érti, miért ilyen csökönyösek és nem oltatják be magukat – hangsúlyozta dr. Lucia Șereș. Szerinte kötelezővé kellene tenni a zöldkártyát az élet minden területén, és akkor talán sok oltásellenes ember meggondolná magát.