Karácsonyra hangoló babakiállítás

A közel ezer babát, köztük több gyermekméretű példányt is tartalmazó gyűjtemény a közelgő ünnepekre hangolódva újult meg, teljesen átrendezték a két teremben felsorakoztatott, a világ minden tájáról összegyűjtött babákat – számolt be lapunknak Sinka Zita tulajdonos. Elmondta, a 2017 óta látogatható kiállítás az elmúlt időszakban gyarapodott is, több új babát szerzett be külföldről, s azt szeretné, ha a jövőben minél több, nagy méretű példány is része lehetne a tárlatnak.

A babaház története egy turkálóból megvásárolt babával indult, ehhez került később társként több darab, így mára a gyűjtemény teljesen belakja, sőt, kinőtte a rendelkezésre álló két termet. A kiállítást évente két alkalommal, húsvétkor és karácsony táján rendezik át teljesen. A téli ünnepeket idéző babakiállítás hétfőtől csütörtökig 15 és 18 óra között, pénteken 14 és 18 óra között látogatható, szombatonként pedig előzetes bejelentkezés alapján (telefonszám: 0751 233 763) fogadják az érdeklődőket, csoportokat.