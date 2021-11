Sokszorosan mutálódott „szupervariánst” azonosítottak a tudósok, amely Dél-Afrikában gyorsan terjed – robbant a hír pénteken, és már aznap igen heves reakciókat váltott ki világszerte. A legfőbb félelem, hogy a számos mutáció miatt a vírusváltozat ellenállhat a vakcináknak. Számos ország azonnal lezárta határait a dél-afrikai térségből érkezők előtt, különféle óvintézkedéseket, szigorításokat rendeltek el, a tőzsdék zuhanni kezdtek. A variánst Európán belül pénteken Belgiumban, szombaton már Németországban, Olaszországban és Nagy-Britanniában is azonosították, de Csehországban is vizsgálnak egy gyanús esetet, Hollandia pedig úgy gondolja, a 61 dél-afrikai behurcolt eset között lehet omikronos is.

Aggasztó változat

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteki rendkívüli ülésén aggasztónak minősítette a koronavírus új, omikronnak elnevezett dél-afrikai variánsát, amely a szervezet szerint gyorsabb mértékben terjedhet más változatokhoz képest. Az adatokat felülvizsgáló független szakértők zárt ajtók mögött tartott gyűlése után kiadott közlemény szerint a variáns nagyszámú mutációval rendelkezik, amelyek közül egyesek aggodalomra adnak okot. A szöveg szerint az előzetes bizonyítékok alapján az újrafertőződés fokozott kockázata áll fenn ennél a variánsnál a többi, szintén aggodalomra okot adó variánshoz képest. A WHO közlése szerint a jelenlegi PCR-tesztek képesek azonosítani az omikron vírusvariánst. A hivatalosan B.1.1.529 megjelöléssel nyilvántartott omikronon kívül a koronavírus további négy variánsát tartják még számon aggodalomra okot adó mutációként, mivel a korábbi vírusváltozatokhoz képest veszélyesebbek, fertőzőbbek, halálosabbak, vagy kevésbé lehet hatásos ellenük a védőoltás. Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója méltatta a dél-afrikai egészségügyi hatóságokat azért, hogy sikerült észlelniük az új variánst.



Utazási tilalom

Az új vírusvariánsról szóló hírek nyomán Európa gyakorlatilag lezárta határait a dél-afrikai térségből érkezők előtt. Az Európai Bizottság elnökének szóvivője szerint a tagállamok megállapodtak, hogy nagyon szigorú intézkedéseket és utazási tiltást vezetnek be a dél-afrikai régió hét országával szemben.

Eric Mamer Twitter-üzenetében azt írta, hogy a tiltások a régió alábbi államaira vonatkoznak: Dél-Afrika, Botswana, Lesotho, Mozambik, Namíbia, Zimbabwe és Eswatini (a korábbi Szváziföld). Európán kívül is léptek: Izrael teljesen lezárta határait, utazási korlátozásokat rendelt el Nagy-Britannia, Kanada, az Amerikai Egyesült Államok is.

Közben sorra jelentik a szupervariáns megjelenését Európában, újabb országokban fedezték fel az omikront. Belgium már pénteken jelentett egy esetről, szombaton azonban tovább nőtt a variánst felfedező európai országok sora, a Reuters tudósítása szerint Németországban két ember szervezetében mutatták ki az omikront, Olaszország egy Mozambikból Milánóba utazó embernél detektálta, Nagy-Britannia két embernél azonosította a koronavírus új „szupervariánsát” a határain belül, Csehországban is vizsgálnak egy gyanús esetet. Hollandia egészségügyi hatósága úgy gondolja, a dél-afrikából behurcolt 61 koronavírusos eset között lehet omikronos is.



Honnan jött?

Az index.hu portál csokorba szedte, mi az, amit eddig tudhatunk a koronavírus új változatáról, az alábbiakban ebből szemlézünk. A vírusvariánst Gautengben azonosították, de valószínűleg nem ott mutálódott. Az első ilyen variánsokat tartalmazó mintákat még november 11-én gyűjtötték be Botswanában. Tudósok szerint az, hogy a koronavírusnak ebben a változatában ennyi mutációt találtak, arra utal, hogy a mutáns egy immunhiányos HIV-fertőzött szervezetében keringhetett, mint egy állandó fertőzés, és folyamatosan változva alakult ki.



Mi aggasztja igazán a virológusokat?

A leginkább aggasztó, hogy a legújabb variánsnak 32 mutációját jegyezték fel a vírus tüskefehérjéjében, a kórokozó ama részében, amelyet a legtöbb vakcina imitál, hogy felkészítse a szervezetet a COVID elleni védekezésre. Csakhogy a jelenlegi oltóanyagok, bár fejleszthetők, az alapvírusnak a sejtekhez való csatlakozását szolgáló tüskefehérjéjét veszik alapul az immunrendszer felkészítéséhez. Vagyis nem zárják ki, hogy a sok mutáció révén ez az új variáns esetleg képes lesz megkerülni a korábban – oltásokkal vagy a fertőzésen való áteséssel – szerzett védelmünket és újra fertőz.



Mennyire lehet fertőző?

Bár még nem tudunk biztosat, de a kirajzolódó kép nem túl biztató. Dél-Afrikában november 16-án 273 fertőzést regisztráltak, majd alig egy héttel később már 1200-at, és ennek a 80 százalékát egyedül Gauteng tartományban. Az úgynevezett R-érték, vagyis a reprodukciós szám azt jelzi, hogy egy fertőzött átlagosan hány másik embernek adja át a vírust átlagosan: 1,47 Dél-Afrikát tekintve, viszont Gauteng tartományban mára ez az érték 1,93.



Hatékonyak lesznek az oltások?

Ezzel kapcsolatban már meg is szólalt a BioNTech oltóanyaggyártó, és szóvivőjük elmondta, hogy az új típusú koronavírus Dél-Afrikában azonosított változata egyértelműen különbözik az eddigiektől, és az elterjedése akár azzal is járhat, hogy módosítani kell a Pfizer–BioNTech-oltóanyagot. Szerinte a laboratóriumi vizsgálatok adatai legkésőbb két hét múlva meglesznek. Ezekből majd kiderül, hogy az omikron „lehet-e menekülő (escape – az oltás révén termelődő ellenanyagok elől kitérő) variáns, amely szükségessé teszi a Pfizer-vakcina kiigazítását, ha nemzetközileg elterjed”. Tájékoztatása szerint a Pfizerrel már hónapokkal korábban felkészültek egy escape-változat felbukkanására. A magyar kutató, Karikó Katalin vezetésével kifejlesztett, hírvivő RNS (mRNS) nevű technológiára épülő vakcinát hat héten belül lehet hozzáigazítani az új variánshoz. A módosított oltóanyag első tételeit száz napon belül lehet szállítani. Ennél is gyorsabb reakciót ígért Karikó Katalin világhírű magyar tudós, a Pfizer/BioNTech mRNS vakcinájának kifejlesztője, szerinte a Pfizer az eddigi 100 nap helyett 31 nap alatt is képes kifejleszteni egy új oltóanyagot. A biokémikus hangsúlyozta: egyelőre nem jelenthető ki, hogy a jelenlegi vakcina nem véd a koronavírus új variánsával szemben. Éppen azt nézik, hogy az oltottak megbetegszenek-e Dél-Afrikában. Karikó leszögezte: „Egyelőre azt lehet tudni, hogy az az ember, aki Belgiumba repült, és omikron variánst találtak a szervezetében, nem volt beoltva. Az az utas viszont oltott volt, aki Hongkongban karanténba került és pozitív a tesztje, de arról nincs jelentés, hogy megbetegedett volna.” Mint fogalmazott: most azt figyelik, hogy mi történik az oltottakkal és azokkal, akik nem kaptak oltást.



Súlyosabb lefolyású lesz a betegség?

Egyelőre nem tudni, hogy az új variáns változtat-e a koronavírus okozta tüneteken, esetleg súlyosabb tüneteket idéz elő. Az omikron fertőzte betegek állapotát folyamatosan nyomon követik a dél-afrikai orvosok, viszont azzal is tisztában kell lennünk, hogy a fertőzés és a súlyosabb szövődmények kialakulása között hetek telnek el, tehát egyelőre még várnunk kell, hogy több adathoz jussunk és pontosabb képet kapjunk.



Végigsöpörhet a világon?

Annyi biztos, hogy a vírusvariáns már elhagyta az afrikai kontinenst, ahol az egyik legalacsonyabb az átlagos oltottság a világon, mindössze 3,5 százalék. Az elmúlt másfél évben sokan és sokszor figyelmeztettek a gazdag államok önzésére a vakcinabeszerzés terén. Akkor a szegényebb afrikai országok szinte könyörögtek az oltásért, amihez többségében nem jutottak hozzá. Igaz az is, hogy mivel a kontinens lakói zömében nem városlakók, hanem apróbb településeken, falvakban élnek, ahonnan nem is túl gyakorta mozdulnak ki, ezért ha valahol felüti a fejét a járvány, az lassabban terjed, és csak egy adott körzetre koncentrálódik. Az utazási korlátozásokkal időt mindenképpen lehet nyerni, de nem biztos, hogy ez elegendő lesz az új variáns teljes körű visszaszorítására. Elég, ha arra gondolunk, hogy Indiában az ottani mutáns tavaly télen jelent meg, a rá következő hónapokban azonban már szinte mindenhol ott volt.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ jelezte: aggódik amiatt, hogy az omikron esetében jelentősen csökkenhet a vakcinák hatásossága és növekedhet az újrafertőződés kockázata. Ugyanakkor Andrew Pollard, az Oxfordi Egyetem vakcinafejlesztő részlegének vezetője, aki az egyetem és az AstraZeneca brit–svéd gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagának kifejlesztését is irányította, annak a véleményének adott hangot, hogy az átoltottság szintje miatt nem valószínű, hogy az omikron variáns újra berobbantja a koronavírus-világjárványt.



Melyek az új tünetek?

Szokatlan, de enyhe tüneteket észleltek azoknál a pácienseknél, akiket az új, dél-afrikai variáns fertőzött meg. Angelique Coetze, a Dél-afrikai Orvosok Szövetségének elnöke azt mondta, hogy a vírusmutáció kialakulásának gyanúja is azért merült fel bennük, mert a koronavírusos páciensek szokatlan tüneteket jeleztek az ország fővárosában, Pretoriában. „A tüneteik teljesen eltérőek, de sokkal enyhébbek is voltak azokhoz képest, akiket korábban kezeltem” – mondta Coetze, aki gyakorló orvos is egyben. Beszámolója szerint az eltérő hátterű és etnicitású, többségében fiatal embereknél intenzív fáradékonyságot figyeltek meg, egy hatéves gyermeknek pedig rendkívül magas volt a pulzusa. A szaglásuk, ízlelésük azonban normális maradt. Az orvos végül november 18-án fordult a vakcinákat szabályozó tanácsadó testülethez. Addigra már körülbelül két tucat páciense (a betegek fele nem volt beoltva koronavírus ellen) jelentette a szokatlan tüneteket. Többségük egészséges maradt, viszont „rendkívül fáradtnak” érezték magukat állandóan. Angelique Coetze arról is beszámolt, hogy utóbb az említett hatéves gyermek állapota is normalizálódott. Mint mondta, az eddigi megfigyelések alapján az összes páciense egészséges maradt, de az idős, illetve legyengült immunrendszerű, más betegségekkel rendelkező emberekre még mindig veszélyes lehet a vírus.

