Meghitt gyertyagyújtás Zágonban

A járványügyi korlátozások miatt Zágonban is változott az utóbbi években megszokott adventi készülődés: elmaradt a központban felállított községi adventi koszorúnál a gyertyagyújtási ünnepség. A katolikus templom mellett, a Kisboldogasszony-plébánia udvarán azonban egyházi szertartás részeként szervezték meg az ökumenikus jellegű gyertyagyújtást.

A vendéglátó katolikusok mellett sok református is részt vett az eseményen, jócskán megtelt a parókia előtti tér. Örvendetes módon számos fiatal is ott volt a meghitt, családias hangulatú rendezvényen, melyet követően adventi jótékonysági vásárt is szerveztek. A gyertyagyújtáson a zágoni Mikes Kelemen Általános Iskola elemi osztályos tanulóinak csoportja rövid verses-énekes műsorral jelentkezett Csoma Ibolya és Beder Melinda tanítónők vezetésével.

Az egyházi esemény ötletgazdája, Mihály Imre plébános érdeklődésünkre elmondta: az advent Krisztus-várás, várakozás arra, hogy Krisztus visszaköltözzék a szívekbe, Keresztelő Szent János ígérete beteljesedjék lélekben – főként most, a közösségeket is romboló vírusjárvány idején –, ezért volt fontos, hogy idén se maradjon el a közös gyertyagyújtás. A Berszán László református lelkésszel való egyeztetés során megállapodtak, hogy a négy gyertya gyújtására felváltva kerül sor a katolikus és a református templom udvarán – mondta el a lelkész.

A zenei aláfestés mellett zajló adventi vásárt fiatalok – katolikusok, reformátusok egyaránt – szervezték meg. Az eladásra szánt, adventtel, karácsonnyal kapcsolatos tárgyakat a katolikus gyülekezeti teremben alkották, éjjelbe nyúló közös munkával. A kézműves remekeknek nagy sikerük volt, szinte mindent megvásároltak a jelenlévők. A fiatalok a begyűlt pénzt rászorulóknak ajánlják fel, segítséget nyújtva, hogy az ünnepi időszakot minél emberibb körülmények között tölthessék.

Eleinte nehezebben mozdultak a fiatalok, de amikor látták a készülődést, megértették a kitűzött cél fontosságát, és nagy számban álltak az ügy mellé – mondta el az egyik szervező, Asztalos Nándor.

A gyertyagyújtást megelőzően, a délelőtt folyamán Hogyan éljünk házaséletet? címszó alatt Házas napra került sor. A szombati előadások egy hosszabb sorozat részét képezték. Azzal az elképzeléssel kezdtek el programot, hogy szombatonként fiataloknak, családosoknak adasson meg a lehetőség valahová kimozdulni, keresztény szellemű közösségi életet élni – magyarázta Mihály Imre plébános. A következő előadásokra advent harmadik ünnepének szombatján 9 és 14 óra között kerül sor.

A gyertyagyújtást követően a házigazdák szeretetvendégségre hívtak mindenkit, forró italokkal, pánkóval kedveskedve.