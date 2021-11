Enyhítések és szigorítások

A Nicolae Ciucă vezette új kormány pénteki ülésén hozott határozatával bevezette azokat a járványügyi enyhítéseket, amelyeket az esetszámok csökkenésére alapozva javasolt az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU). Szombaton ugyanakkor – az omikronnak nevezett új vírustörzs miatt, mely Dél-Afrikában bukkant fel, azóta pedig több európai államban is észlelték – arról döntött a testület, hogy a dél-afrikai térségből érkezők közül kizárólag az Európai Unió, az Európai Gazdasági Közösség és Svájc állampolgárait engedi be területére Románia, számukra pedig tesztelési és 14 napos karanténkötelezettséget ír elő, függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva a koronavírus ellen. Mindkét intézkedés hatályba lépett már.