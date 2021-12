A szerbek visszatartották a román küldötteket

Temesvárról jelentik: Előkészületek történtek arra, hogy a szerb csapatok által megszállt Temes és Krassó-Szörény megyék küldöttjei is részt vegyenek és egy hatvantagú küldöttség november huszonkilencedikén el is indult Gyulafehérvárra. Temesváron azonban a küldöttséget a szerb pályaudvari parancsnokság a vonatról leszállította. Ráth népbiztos közbenjárt ugyan, de a szerb katonai parancsnokság az engedélyt megtagadta. Az utazási tilalom oly gondosan lett végrehajtva, hogy a karánsebesi püspököt, aki nem is volt a küldöttséggel, és ezáltal a feltartóztatást elkerülte, Vingán szállították le a vonatról. A románság körében a szerbek ellen nagy elkeseredés észlelhető.



„Szent földünket nem fogjuk a részeges Ferdinánd kezére juttatni”

Mialatt a nacionalista románok a gyulafehérvári nemzetgyűlésre készültek, a román földművesek és munkások választmánya érdekes román nyelvű felhívással fordult a román néphez. Ennek a felhívásnak szövege a következő:

Román testvérek! Elűztük a magyar királyt, de a román urak most a román királyt akarják nyakunkra hozni, pedig a királyok mind egyforma rosszak. Megszabadultunk a grófoktól és nagyurainktól, de az ügyvédek és fiskálisok a romániai bojárok kezére akarnak most juttatni, akik a mi grófjainknál és nagyurainknál is jobban elnyomják a népet. A szociáldemokrata és radikális köztársaság az erdélyi román népnek földet kíván adni, s nem akarja, hogy Erdélyben a Hohenzollernek utálatos és becstelen családja uralkodjék, hanem maga a földműves- és munkásnép. Miként mi elűztük a grófokat és nagyurainkat, így űzzétek és dobjátok ti is a pokolba a ti nagyuraitokat, akik titeket elnyomnak, hogy földetek, melyeket megmunkáltok, tisztán a tietek legyen. Szent földünket nem fogjuk a részeges Ferdinánd kezeire juttatni, sem feleségére, aki egy rakás szeretőt tart, hogy azokkal együtt elprédálja a mi verejtékkel folytatott munkánk gyümölcsét. Nekünk nem kellenek sem királyok, sem tisztek, akik csupán luxust űznek és tétlenül lopják a napot, sem nagyurak, akik vérünket szívják, mint a nadályok. Nekünk föld és szabadság kell! Éljen a szocáldemokrata és radikális köztársaság!



A székelyek tiltakozása

A budapesti Székely Nemzeti Tanács annak a hírére, hogy a románok gyulafehérvári nagygyűlése a magyarsággal vegyes lakosságú erdélyi részek, sőt ezenfölül színmagyar vidékek területi elszakadását proklamálta, hétfőn délután öt órakor parlamenti helyiségeiben sürgős ülést tartott, melyen elhatározta, hogy e vakmerő szándék ellen az egész erdélyi magyarság és székelység képviseletében mélységes felháborodással tiltakozik, abban a wilsoni elvek cinikus félretételét látja. Egy ilyen megoldás az egész magyar nemzet meg­alázását jelentené és egy tartós béke garanciáit eleve semmisítené meg. Elhatározta, hogy sérelmeit az egész világ népeinek igazságos megítélése elé bocsátja. Folyó hó 8-án, vasárnap délután 3 órakor a Budapesten tartózkodó összes székelység és erdélyrészi magyarság részvételével, közzéteendő helyen, népgyűlést tart, melyen a további állásfoglalás iránt fog határozni.



A románok megszállták Marosvásárhelyt

A Szászrégent megszálló román csapatok parancsnoka vasárnap járőrt küldött Marosvásárhelyre azzal az utasítással, hogy közöljék a város főispánjával, hogy a román csapatok hétfőn oda bevonulnak. A főispán és a városi tanács a járőr parancsnokával közölte, hogy tiltakozik a megszállás ellen. A járőr ezzel az üzenettel kivonult. A tiltakozás ellenére vasárnap éjjel román csapatok érkeztek a város alá. Hétfőn délelőtt egy zászlóalj román gyalogság bevonult a városba, megszállotta a vasúti állomást, elfoglalta a postahivatalokat, a telefont, a távírót és az összes középületeket.