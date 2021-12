Megnyitották a pályát

A kedden megnyitott 24 kilométeres szakaszon még nem fejeződtek be teljesen a munkálatok, de a hatóságok úgy ítélték meg, hogy ami hátravan, az forgalom mellett is elvégezhető. Az újonnan megnyitott pályaszakasz teljes hosszán száz kilométer/órás sebességkorlátozást vezettek be, ugyanis nem sikerült még mindenütt felszerelni a vadvédő kerítéseket a pálya mellé. Ez a munka várhatóan az elkövetkező napokban befejeződik, és ekkor feloldják a sebességkorlátozást.