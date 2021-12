Piros-sárga-kék fények Csíkszeredában

A Csíkszereda élére tavaly ősszel megválasztott elöljáró – aki korábban képviselő és környezetvédelmi miniszter is volt – kijelentette: december elseje a magyar közösség számára nem ünnep, és mindaddig nem is lesz az, amíg a többségi nemzet be nem tartja az 1918-as gyulafehérvári nagygyűlésen vállaltakat. Hozzátette azonban, hogy Csíkszereda közösségének román anyanyelvű tagjai is vannak, és a polgármesteri hivatalnak a román állam ünnepén meg kell adnia a tiszteletet. ,,Ez a tisztelet nem egyenlő az elfogadással, és soha nem szabad egyenlő legyen a feladással! A tisztelet a jövőépítés alapja, és pontosan annyira fontos, amennyire a magyar közösség számára fontosak az 1918 decemberében Gyulafehérváron vállaltak” – szögezte le az RMDSZ-es elöljáró. Korodi Attila közölte, hogy a prefektusi hivatal kérésére kapott piros-sárga-kék kivilágítást december elsején a művelődési ház. Megemlítette azonban, hogy október 23-án magyar nemzeti színekkel világították meg az épületet – a város történetében először –, és arra is emlékeztetett, hogy a városháza a megszokott március 15-i és október 23-i megemlékezések mellett idén augusztus 20-án és október 6-án is ünnepséget, megemlékezést szervezett, és társszervezője volt a trianoni évfordulón tartott megemlékezésnek is. ,,Hiszem és vallom, hogy minden egyes lehetőséget meg kell ragadni, hogy megéljük nemzeti identitásunkat, hagyományainkat, gyökereinket, mind a mindennapokban, mind ünnepségeken, megemlékezéseken” – írta.

A 38 ezer lakosú Csíkszeredában a 2011-es népszámláláson a lakosság 81,5 százaléka vallotta magát magyarnak, 17,4 százaléka pedig románnak.