Visszaszolgáltatták a zilahi Wesselényi Kollégiumot

A Kolozsvári Táblabíróság visszaszolgáltatta a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek (KREK) a zilahi Wesselényi Kollégium épületeit. A bíróságok portálján elérhető ítéletkivonat szerint a táblabíróság részben hagyta jóvá az egyház kérését: bizonyos épületszárnyakért az egyháznak fizetnie kell, másokért viszont kárpótlást kap. A táblabíróság arról is rendelkezett, hogy az épületnek öt évig meg kell őriznie jelenlegi rendeltetését. Az ítélet nem jogerős, a hivatalos kézbesítés utáni 15 napban meg lehet fellebbezni.

A múlt hét végén kimondott ítéletről Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei parlamenti képviselője nyilatkozott a Maszol portálnak. A jogász képviselő az igazság győzelmének tekintette az ítéletet, hiszen – mint fogalmazott – köztudott volt, hogy a Zilahi Wesselényi Kollégium az államosításig a református egyház tulajdonát képezte. A politikus véleménye szerint ,,a református egyház által előállított bizonyítékok megcáfolhatatlanok, és egyértelműen igazolják a tulajdonjogot, amit most a táblabíróság szentesített”.

A református kollégium egykori épülete ma a Szilágy megye legrangosabb iskolájának tartott Silvania Főgimnázium otthona, melynek felső tagozatán magyar tannyelvű osztályok is működnek. Az 1991-ben újraalapított Református Wesselényi Kollégium jelenleg egy ipari szakiskola bentlakásában kialakított tantermekben működik.

Bara Lajos egyházkerületi főgondnok, aki egyben a Wesselényi Kollégium igazgatói tisztségét is betölti, az MTI-nek korábban elmondta: az egyházkerület több mint félhektáros területet vásárolt Zilah központi részén, amelyre pályázati forrásokból szeretne új iskolát építeni. A megvásárolt telken álló épületeket már lebontották, az engedélyeztetés folyamatban van, és reményeik szerint tavasszal elkezdhetik az iskolaépítést. Ezt a tervet a visszaszolgáltatás nem befolyásolja – állítja Bara Lajos, aki valószínűnek tartja, hogy folytatódik a pereskedés a kollégiumért. De ha a legfelsőbb bíróság is elismeri az egyház tulajdonjogát, Zilah egyetlen magyar tannyelvű iskolája akkor sem költözhetne azonnal be az épületbe.

A Zilah központjában álló Református Wesselényi Kollégium épületét a református egyháztól vette el a kommunista kormány az 1948-as államosítás során. A patinás épületet 2003-ban igényelte vissza a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. A bukaresti restitúciós bizottság azonban bizonyos hiányosságokra hivatkozva elutasította a visszaszolgáltatást. Az elutasító határozatot az egyházkerület megtámadta a Kolozsvári Táblabíróságon, de első fokon elveszítette a pert. Fellebbezése nyomán a legfelsőbb bíróság 2019 októberében visszaküldte az ügyet az első fokon eljáró bíróságra. Az újratárgyalás nyomán rendelte el a táblabíróság a restitúciót.

Augusztusban a zilahi ügyészség is belépett a visszaszolgáltatási ügybe. A vádhatóság vizsgálatot indított Csűry István királyhágómelléki és Kató Béla erdélyi református püspök ellen a kollégium épületeinek visszaigénylése ügyében. Az ügyészség a két egyházi elöljárót okirat-hamisítással, csúszópénz adásával és hamisított okirattal való visszaéléssel gyanúsította meg.

Az erdélyi református kollégiumok közül a zilahi az egyedüli, melynek mindeddig egyetlen épületét sem szolgáltatták vissza. A Zilahi Református Wesselényi Kollégiumnak szimbolikus értéket ad, hogy 1892 és 1896 között ebben az intézményben tanult és érettségizett Ady Endre. A visszaigényelt patinás iskolaépület Ady tanulmányai után, 1904 és 1906 között épült.