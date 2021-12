Évente ismétlődő oltások

Következő írásunk

Kommandón az esztendő felében, de legalább hat hónapig a tél, a hideg az úr. A hegyvidéki település rendkívüli éghajlata szükségessé teszi, hogy a lakosság, de az önkormányzat is időben felkészüljön a hideg időszakra. Elsődleges a tűzifa beszerzése, de azt is biztosítani kell, hogy az utak járhatóak maradjanak, bármilyen zordra fordul is az idő.