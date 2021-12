Csökkennek a járványszámok, de megjelent az omikron

Ezernél kevesebb – 916 – új fertőzést jelentett vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport, s bár ez a hétvégén szokásos kevesebb (ezúttal 19 084) tesztnek is tulajdonítható, ennyi eset legutóbb augusztusban került nyilvántartásba. Csökkenőben van minden más járványszám is, de szombat este hivatalosan is bejelentette az egészségügyi minisztérium, hogy Romániában is megjelent a koronavírus omikron variánsa, ami miatt újabb korlátozásokat vezethetnek be.

A szombat délelőttől vasárnap délelőttig igazolt új fertőzések közül 11 háromszéki, ezzel megyénkben 12 977-re nőtt a járvány kezdetétől ismert koronavírusos esetek száma, kéthetes fertőzöttségi mutatónk pedig 1,31 ezrelékre csökkent. Kórházban jelenleg 5684 beteget kezelnek COVID-19-cel, közülük 107 kiskorú. Intenzív osztályon 910-en vannak, közülük 5 kiskorú. További 32 416 igazoltan fertőzött személy elkülönítésben tartózkodik, 48 301 pedig karanténban.

Az elmúlt 24 órában 78 elhalálozást jegyeztek, ezek közül 5 korábban történt. Az elhunytak közül 71 szenvedett más betegségtől is, 68 nem volt beoltva. A 78 áldozat közül egy volt olyan, aki be volt oltva, és nem volt más betegsége.

A lefelé tartó járványgörbe ellenére újabb korlátozásokat vezethetnek be, mivel szombaton két személynél is igazolták a koronavírus omikron változatát. Egy 48 éves brassói nőről és 59 éves Vaslui megyei férfiról van szó, mindketten be vannak oltva, tünetmentesek és házi karanténban vannak. Ugyanazzal a repülőgéppel érkeztek Dél-Afrikából Romániába november 30-án, amelyikkel egy nagybányai sportoló is, akinek szintén pozitív lett a koronavírustesztje, mintájának szekvenálása azonban még tart. Mivel az omikron változatot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggodalomra okot adónak minősítette, vasárnap Alexandru Rafila egészségügyi miniszter közölte, hogy terjedésének megfékezéséhez ideiglenes intézkedések bevezetésére lehet szükség. Elmondta: azon túl, hogy eddig ez a variáns a legfertőzőbb, nagyon keveset lehet tudni az új koronavírus-mutánsról. Így nincs még pontos információ arról, hogy mennyire súlyos megbetegedést okoz, illetve arról, hogy mekkora az ellenállóképessége az oltásokkal szemben. Hangsúlyozta, hogy az omikron terjedését csak lassítani lehet, megállítani nem, mert könnyen elképzelhető, hogy az ismert két eseten kívül már korábban is fertőzött Romániában.