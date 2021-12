Előző írásunk

Ezernél kevesebb – 916 – új fertőzést jelentett vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport, s bár ez a hétvégén szokásos kevesebb (ezúttal 19 084) tesztnek is tulajdonítható, ennyi eset legutóbb augusztusban került nyilvántartásba. Csökkenőben van minden más járványszám is, de szombat este hivatalosan is bejelentette az egészségügyi minisztérium, hogy Romániában is megjelent a koronavírus omikron variánsa, ami miatt újabb korlátozásokat vezethetnek be.