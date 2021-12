A könyvet méltatja és a szerzővel beszélget ifj. Király István, a marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadó vezetője. Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. A rendezvényen való részvétel az érvényes járványügyi szabályozások (zöldigazolvány, maszkviselés, távolságtartás) betartásával lehetséges.

Színház

A sepsiszentgyörgyi M Studio december 11-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Pappa mia című előadását játssza (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc). Honlap: m-studio.ro.

Kiállítás

A kovásznai Kádár László Képtárban december 10-ig látogatható a Mi a te mítoszod? címet viselő Csoma-tárlat, melynek megnyitójára az idei Székelyföld Napok részeként került sor az online térben. Dr. Kányádi Iréne, a zsűri elnökének megnyitóbeszéde és a katalógus online változata megtekinthető a Székelyföld Napok Facebook-oldalán (facebook.com/szekelyfoldnapok), illetve a Kovászna Megyei Művelődési Központ Facebook-oldalán (face­book.com/cultcov.ro) is.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán kedden: 16 órától Utolsó éjszaka a Sohóban (magyarul beszélő), 18.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19 órától Titán (román felirattal); szerdán: 16.30-tól Venom 2. – Vérontó (magyarul beszélő), 16.30-tól Encanto (románul beszélő), 18.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 18.30-tól Annette (román felirattal); csütörtökön: 16.45-től Encanto (magyarul beszélő), 17 órától Venom 2. – Vérontó (román felirattal), 18.45-től Szellemirtók – Az örökség (magyarul beszélő), 19 órától Jutalomjáték (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

A Háló egyesület egy Kárpát-medencét átölelő lelkinapra hív mindenkit, hogy együtt készüljenek fel a karácsonyra és Jézus születésére.

A találkozó december 11-én, szombaton 9 és 16.30 óra között online térben kerül megrendezésre, ahová a zoom internetes felület segítségével lehet csatlakozni.

A lelkinap alkalmával a résztvevők előadásokra, kiscsoportos beszélgetésekre, játékokra és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök adventi gondolataira számíthatnak.

Jelentkezni még ma lehet az esemény Facebook-oldalán található űrlap kitöltésével (facebook.com/HaloMozgalom).

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól Zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető és önkéntes munkatársai fogadják az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Szatmárnémetiből a zárda templomából, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Szeretetdoboz a Szimplában

Idén is megszervezik a Szeretetdoboz adománygyűjtő akciót, melynek során az adakozók háromszéki rászoruló családoknak készíthetnek ajándékcsomagokat, ezzel szebbé, szeretetteljesebbé téve karácsonyukat. Mindennek a sepsiszentgyörgyi Szimpla kert ad otthont ma, 10-én és 17-én 18–20 óráig. A tavaly indított jótékonysági cselekedet során 400 csomagot gyűjtöttek össze, illetve osztottak szét a rászoruló családoknak. Idén is hasonló reményekkel indítja a projektet a fiatal önkéntes csapat, céljuk, hogy minél több játékot, tanfelszerelést, könyvet, ruházatot, háztartási cikket, higiéniai eszközt, tartós élelmiszert gyűjtsenek, hogy mindezeket a karácsony előtti időszakban szétoszthassák. A csomagok szétosztásában a Vöröskereszt segíti munkájukat. Az önkéntesek arra kérik az adakozó kedvűeket, hogy adományaikat dobozolva, becsomagolva, a megajándékozandók nemét és korosztályát feltüntetve juttassák el a kijelölt időpontok valamelyikén a Szimpla kertbe. Újdonság, hogy idén a gazdátlan jószágokon is szeretnének segíteni, szívesen fogadnak kutyák számára adományokat, vagyis játékot, tápot, amit a kutyamenhelyre juttatnak majd el. További részletek a Szeretetdoboz Facebook-oldalán olvashatók.

Védettségi igazolvány igénylése

Az EU-s digitális COVID-igazolvány a certificat-covid.gov.ro portálon igényelhető. A regisztrációhoz egy e-mail-cím szükséges, amelyre a felhasználó megkapja a rendszer által küldött linket, majd azt felhasználva léphet tovább a platformon. Az „új igazolvány” gombra kattintva ki kell választani a dokumentum típusát, amely alapján a felhasználó oltásra vagy tesztelésre regisztrált. A román állampolgárok, illetve a román személyi számmal rendelkező külföldi állampolgárok a „CNP” gombra kattintva megadják az ott kért személyi adatokat, és kiválasztják a tanúsítvány típusát. A külföldi állampolgároknak az „útlevél/személyazonossági igazolvány” gombra kell kattintaniuk, ahol a kért adatok megadása után ki kell választani a tanúsítvány típusát.

A tanúsítványnak három típusa van: az egyik azt igazolja, hogy tulajdonosa be van oltva, a másik, hogy tulajdonosa átesett a COVID-19-en, a harmadik pedig azt, hogy a koronavírustesztje negatív. Az oltásigazolvány kiállítása érdekében meg kell adni a szérum típusát, a megyét, ahol az immunizálás történt, illetve az időpontot. A betegségen átesett személyeknek kiállítandó igazolványhoz a megyét és a hónapot kell megadni, akárcsak a teszt alapján kérelmezett tanúsítvány esetében.

A Mentés gombra kattintva az alkalmazás regisztrálja a kérelmet. A generált tanúsítvány az igazolványok listájában jelenik majd meg. A kérelmező értesítést kap e-mailben az igazolvány kibocsátásáról. A felhasználó számára a platformon kialakított fiókban hozzáférhető az igazolvány, mely PDF formátumban lementhető és ki is nyomtatható.

A COVID-igazolvány ingyenes, kiállításához 14 évnél fiatalabb kiskorúak esetében szülői beleegyezés szükséges.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Gelencén ma 9–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

FIZESSEN ONLINE! A Közüzemek Rt. már jó ideje lehetővé tette a víz- és szennyvízszámla internetes kifizetését. A Közüzemek weboldalán lehetőség nyílik a vízóra állásának közlésére is, illetve az éppen esedékes számlák kifizetésére. Hogyan működik a folyamat? Ha fiókot szeretne létrehozni az apacov.ro honlapon, kövesse az alábbi lépéseket: I. Adja meg az azonosító adatokat az online ügyintézés részben (a regisztráció megerősítéséhez érvényes e-mail-címnek kell lennie). Adja meg nevét, ügyfélkódját és a jelszót. II. Nyomja meg a küldés gombot. Azonosító adatainak ellenőrzése után fiókaktiváló e-mailt kap, amely után 24 órán belül bejelentkezhet a weboldalra. A számlák megtekintése a Számláim menüből történik. A fiók létrehozásával a következő lehetőségekkel élhet: a vízóra adatainak bejelentése; számlák megtekintése és letöltése; éves számlaérték-diagram megtekintése; online fizetések lebonyolítása.