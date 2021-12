Mikulás-karaván a gyermekek örömére

A motoros Mikulás-karaván ötletgazdája, Márk János lapunknak elmondta, néhány éve a közösségi médiában látott egy kisfilmet, melyben kanadai motorosok ünnepi díszbe öltöztetett járgányaikkal vonultak végig az utcákon. Megtetszett az ötlet, s úgy gondolta, jó lenne csomagosztással ötvözni a dolgot, hiszen rég nem szerveznek Mikulásra semmit a gyermekeknek – mondta. A kezdeményezés mögé felsorakozó motorosoktól azt kérte, erre az alkalomra öltsék magukra Mikulás piros ruháját s kapjon ünnepi díszt minden motor is, így vonuljanak végig a városon. Az ötletet cégek támogatták termékekkel, anyagiakkal, így első alkalommal 750, tavaly 1300, idén pedig 2000 csomagot oszthattak szét három településen. A karaván vasárnap 17 órakor indult a Diószegi pékségtől, s a város főbb útvonalain, az autóbuszok megállóhelyein haladt végig, az állomáson, a régi sörözőnél, a Szemerja negyedben a stadionnál és a tervező intézetnél, továbbá a központi parkban és a Sugás áruháznál is megálltak, itt kézbesítették a várakozó gyermekeknek a csomagokat. Márk János megjegyezte, sepsiszentgyörgyi, csíki és gyergyói támogatóik jóvoltából idén sikerült gazdag csomaggal, édességekkel és gyümölccsel is meglepni a gyermekeket.