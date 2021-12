Megérdemelt győzelem

A házigazda KSE kezdte jobban a találkozót, ám a vendég Brassó gyorsan átvette a mérkőzés irányítását, és a 7. perc elején hétpontos előnyre tett szert (8–15). Az Olimpia egykori játékosa, most a kézdivásárhelyi csapatot erősítő és remek napot kifogó Ines Corda irányításával a kék-fehérek gyorsan felzárkóztak (15–15), és hárompontos előnnyel zárták az első negyedet (20–17). A másodikban már a kék-fehérek irányították a küzdelmet, leszakadni azonban nem tudtak a vendégektől, akik többször egy-két pontra is megközelítették lányainkat, ám négypontos hazai vezetésnél ért véget a párharc első felvonása (37–33). A térfélcsere után felváltva pontoztak a csapatok, majd Dan Calancea tanítványai összehoztak egy 6–0-s sorozatot és kiegyenlítettek 41-re. Ekkor Antoinette Lewis dobta újra előnybe a céhes városiakat, és 52–47-es állásról indult a találkozó zárónegyede. Ezt a brassói lányok kapták el jobban, és gyorsan ledolgozták hátrányukat (56–56), majd a vezetést is megkaparintották (58–60). Kosarasaink nem torpantak meg a Brassói Olimpia jó sorozatától, s Jaiamoni Welch-Coleman pontjaival döntetlenre hozták az összecsapást, és következtek a véghajrá kiélezett percei (61–60). Az utolsó három percen belül hol az egyik, hol a másik csapat került jobb helyzetbe, de 65–65-nél elfogyott a vendégcsapat lendülete, ereje, és így a felső-háromszéki alakulat kőkemény csapatjátékkal 73–65-re megnyerte a meccset. Ez volt az együttesek hatodik egymás elleni mérkőzése, és az első, amely a Kézdivásárhelyi SE diadalával ért véget. A meccs legeredményesebb játékosát a Brassó adta, hiszen Latinka Dušanić 20 ponttal zárt, míg a hazaiaktól Corda 16 egységet jegyzett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 9. forduló: KSE–Brassói Olimpia 73–65 (20–17, 17–16, 15–14, 21–18). Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Mintegy 100 néző. Vezette: Cristina Anuței, Lavinia Gheorghe, Ionuț Barbu. KSE: Welch-Coleman 14, Debreczi 13, Corda 16/3, Kozman 5/3, Lewis 15–Taylor 8, Lénárt, Marthi, Tuchilus, Bara-Németh 2. Edző: Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár. Brassó: Pešović 17/3, Armanu 7/3, Cicio­van 6, Suares 10/6, Dušanić 20/6–Hawkins 3, Florea 2, Frincu, Atamaniuc, Moro­șanu, David, Nistoroiu. Edző: Dan Calancea. Kipontozódott: Ciciovan (39.).

Kellett a jobb második félidő

A Sepsi-SIC szerényebben kezdett az Agronómia Bukarest otthonában, így a zöld-fehér mezes lányainknak előbb 7–7-re kellett kiegyenlíteniük, majd 11–12-nél egy rövid időre a vezetést is átvették. Ezután a hazai csapat felzárkózott 14-re, majd a negyed hajrájában a sepsiszentgyörgyiek játszottak jobban, és plusz hatról indult a második szakasz (14–20). Itt is folytatódott a mieink jobb sorozata, de Zoran Mikes tanítványai nem tudtak komolyabban ellépni vendéglátóiktól. Ebben a játékrészben a SIC vezetett 13-mal is, ám végül 27–37-es állásnál fordultak a csapatok. A nagyszünetről egy határozottabb szentgyörgyi gárda tért vissza, amely állva hagyta a fővárosiakat, és támadásról támadásra nőtt a két alakulat közötti különbség (35–57). Az utolsó negyedben is kosarasaink akarata érvényesült a pályán, s egyre szembetűnőbb volt a két fél közötti tudásbeli különbség. Amíg a bukaresti együttes futott az eredmény után, addig Jovana Pašićék magabiztos játékkal meneteltek idei hetedik bajnoki sikerük felé. A vége 80–42 lett a Sepsi-SIC javára, ahonnan a 19 pontos Brianna Fraser jeleskedett, a túloldalon viszont a 12 egységig jutó Anca Șipoș remekelt.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 9. forduló: Agronómia Bukarest–Sepsi-SIC 42–80 (14–20, 13–17, 8–20, 7–23). Bukarest, Agronómia terem. Közel 20 néző. Vezette: Mihai Săndulache, Alexandru Sandu, Diana Oprea. Agronómia: Kovács 8, Cristea, Șipoș 12, Militaru 2, Pla­vițu 7/3–Panait 7, Anastăsescu, Țînțar, Chițanu, Bobar 4, Chelariu, Stănescu 2. Edző: Milan Sokić. Sepsi-SIC: Pašić 17/9, Wallace 14/9, Ghizilă 8, Orbán 6, Fraser 19/3–Podar 9, Nemes, Croitoru 3, Cătinean 4, Botos. Edző: Zoran Mikes.

Török ellenfelet kaptak

A törökországi Orman Genclik lesz a Sepsi-SIC ellenfele az Európa-kupa következő körében: a párharc odavágóját december 15-én a Sepsi Arénában rendezik, a visszavágóra pedig december 22-én kerül sor Ankarában. Az Orman az F-csoport második helyén zárt négy győzelemmel és két vereséggel. A két csapat a 2018–2019-es szezonban a sorozat csoportkörében már találkozott egymással, a zöld-fehérek akkor előbb 76–68, majd 69–50 arányban veszítettek a törökökkel szemben.